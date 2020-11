Σκέψου το και πέτυχέ το

Από τότε, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα. Μία μελέτη στο "Journal of Neurophysiology" διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι που είχαν γύψο στον καρπό φαντάζονταν τον εαυτό τους να τον λυγίζουν, έχασαν 50% λιγότερη δύναμη σε σύγκριση με τα άτομα που δεν οραματίζονταν κάτι τέτοιο, αφού ήταν ακινητοποιημένοι για τέσσερις εβδομάδες. Μια άλλη μελέτη αποκάλυψε ότι τα άτομα που ήθελαν να αυξήσουν την πρόσληψη φρούτων και οραματίζονταν κάθε βήμα της διαδικασίας (πότε, πού και πώς θα αγόραζαν, θα προετοίμαζαν και θα έτρωγαν φρούτα) διπλασίασαν την κατανάλωσή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πιλοτικής μελέτης που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity" διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές ενόργανης γυμναστικής που χρησιμοποιούσαν τεχνικές εικόνων ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους. Και η λίστα συνεχίζεται...