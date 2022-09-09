Πώς να ξεπερνάς τα πνευματικά εμπόδια

Νιώθεις ένα έντονο αίσθημα τρόμου που σε παραλύει όταν ετοιμάζεσαι να ακολουθήσεις τον πιο έμπειρο φίλο σου σε μια παγωμένη πίστα σκι. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνεις την παρουσίαση, ακόμα και αν την έχεις μελετήσει πολλές φορές. Στη διάρκεια μιας κλήσης με τη νέα σου ομάδα, δεν συμμετέχεις καθόλου επειδή θεωρείς ότι δεν αξίζεις αυτήν τη θέση.

Ο φόβος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και το αίσθημα εξαπάτησης μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην πρόοδο που έχεις κάνει με τόσο κόπο. Συχνά, αυτά τα πνευματικά εμπόδια πηγάζουν από την αδρεναλίνη και την κορτιζόλη, δύο ορμόνες που κατακλύζουν το σώμα σε απειλητικές ή έντονα αγχωτικές καταστάσεις, εξηγεί η Regine Muradian, PsyD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος, που ειδικεύεται στο άγχος απόδοσης. Αυτές οι ορμόνες μπορούν να ενεργοποιήσουν την αντίδραση "πάλης ή φυγής" στο σώμα σου. Το αποτέλεσμα είναι ένας κατακλυσμός σωματικών συμπτωμάτων: υψηλοί καρδιακοί παλμοί, σφίξιμο στο στήθος ή/και ιδρωμένες παλάμες, καθώς και ένα αίσθημα ολοκληρωτικού μουδιάσματος, που ονομάζεται συχνά "παράλυση". Όμως, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι κάτι που μπορείς να ξεπεράσεις.

Παρόλο που μπορεί να πιστεύεις ότι μόνο εσύ δυσκολεύεσαι σε αυτές τις στιγμές, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. "Η κατάρρευση λόγω πίεσης είναι πιο συνηθισμένη από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Ακόμα και επαγγελματίες έχουν βιώσει αυτό το αίσθημα παράλυσης" αναφέρει ο Greg Chertok, πιστοποιημένος σύμβουλος πνευματικής απόδοσης, που έχει εργαστεί με αθλητές σε διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, το Super Bowl και το Stanley Cup. Απλώς αναλογίσου πόσες κορυφαίες ομάδες έχουν χάσει τον αγώνα εξαιτίας ενός χαμένου πόντου.

Αυτές οι απλές τεχνικές μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεμπλοκάρεις το μυαλό σου, ώστε να φέρεις εις πέρας με αυτοπεποίθηση το οτιδήποτε. Ρίξε μια ματιά σε τρία συνηθισμένα πνευματικά εμπόδια που μπορούν να σου προκαλέσουν παράλυση και δες τι προτείνουν οι ειδικοί για να τα ξεπεράσεις.