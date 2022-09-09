Πώς να ξεπερνάς τα πνευματικά εμπόδια

Ξεπέρασε κάθε πνευματικό εμπόδιο
Καθοδήγηση
Χάνεις το θάρρος σου στις κρίσιμες στιγμές; Μάθε πώς να ξεπερνάς κάθε πνευματικό εμπόδιο και να συνεχίσεις να βελτιώνεσαι.
- Ακόμα και οι επαγγελματίες αθλητές αντιμετωπίζουν στιγμές που χάνουν το κουράγιο ή την αυτοπεποίθησή τους και αυτό οφείλεται στις ορμόνες του άγχους.
- Το να κατανοήσεις τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το πνευματικό εμπόδιο μπορεί να σε βοηθήσει να το ξεπεράσεις, αντί να το αφήσεις να επηρεάζει την πρόοδό σου.
- Τεχνικές όπως οι βαθιές αναπνοές και η ενσυνειδητότητα μπορούν να σε βοηθήσουν να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου, ώστε να καταφέρεις να διαχειριστείς αυτές τις κρίσιμες στιγμές.
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Νιώθεις ένα έντονο αίσθημα τρόμου που σε παραλύει όταν ετοιμάζεσαι να ακολουθήσεις τον πιο έμπειρο φίλο σου σε μια παγωμένη πίστα σκι. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κάνεις την παρουσίαση, ακόμα και αν την έχεις μελετήσει πολλές φορές. Στη διάρκεια μιας κλήσης με τη νέα σου ομάδα, δεν συμμετέχεις καθόλου επειδή θεωρείς ότι δεν αξίζεις αυτήν τη θέση.
Ο φόβος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης και το αίσθημα εξαπάτησης μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην πρόοδο που έχεις κάνει με τόσο κόπο. Συχνά, αυτά τα πνευματικά εμπόδια πηγάζουν από την αδρεναλίνη και την κορτιζόλη, δύο ορμόνες που κατακλύζουν το σώμα σε απειλητικές ή έντονα αγχωτικές καταστάσεις, εξηγεί η Regine Muradian, PsyD, αδειοδοτημένη κλινική ψυχολόγος, που ειδικεύεται στο άγχος απόδοσης. Αυτές οι ορμόνες μπορούν να ενεργοποιήσουν την αντίδραση "πάλης ή φυγής" στο σώμα σου. Το αποτέλεσμα είναι ένας κατακλυσμός σωματικών συμπτωμάτων: υψηλοί καρδιακοί παλμοί, σφίξιμο στο στήθος ή/και ιδρωμένες παλάμες, καθώς και ένα αίσθημα ολοκληρωτικού μουδιάσματος, που ονομάζεται συχνά "παράλυση". Όμως, σύμφωνα με την επιστήμη, είναι κάτι που μπορείς να ξεπεράσεις.
Παρόλο που μπορεί να πιστεύεις ότι μόνο εσύ δυσκολεύεσαι σε αυτές τις στιγμές, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. "Η κατάρρευση λόγω πίεσης είναι πιο συνηθισμένη από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Ακόμα και επαγγελματίες έχουν βιώσει αυτό το αίσθημα παράλυσης" αναφέρει ο Greg Chertok, πιστοποιημένος σύμβουλος πνευματικής απόδοσης, που έχει εργαστεί με αθλητές σε διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, το Super Bowl και το Stanley Cup. Απλώς αναλογίσου πόσες κορυφαίες ομάδες έχουν χάσει τον αγώνα εξαιτίας ενός χαμένου πόντου.
Αυτές οι απλές τεχνικές μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεμπλοκάρεις το μυαλό σου, ώστε να φέρεις εις πέρας με αυτοπεποίθηση το οτιδήποτε. Ρίξε μια ματιά σε τρία συνηθισμένα πνευματικά εμπόδια που μπορούν να σου προκαλέσουν παράλυση και δες τι προτείνουν οι ειδικοί για να τα ξεπεράσεις.
1. Φόβος
Η αίσθηση: μια βαθιά αίσθηση τρόμου για έναν ενδεχόμενο τραυματισμό, σωματικό ή συναισθηματικό. Μπορεί να βιώσεις τρέμουλο, εφίδρωση, έναν κόμπο στον λαιμό ή μούδιασμα.
Τι συμβαίνει: Μπορεί να νιώσεις φόβο όταν το μυαλό σου απομακρύνεται από την παρούσα στιγμή, εξηγεί ο Chertok. "Ίσως να αναλογίζεσαι μια στιγμή όπου απέτυχες, όπως τη στιγμή που έχασες μια σημαντική βολή ή απάντησες λάθος σε μια σημαντική συνέντευξη για δουλειά", προσθέτει. Ξαφνικά, αυτή η στιγμή υπερισχύει της αισιοδοξίας σου.
Η προσήλωση στο άγνωστο μπορεί επίσης να σε φοβίσει, επισημαίνει ο Chertok. Είναι εύκολο να αρχίσεις να ανησυχείς για το χειρότερο δυνατό σενάριο.
Πώς αντιμετωπίζεται: Ξεκίνησε με μερικές απλές, βαθιές αναπνοές. Σύμφωνα με έρευνες, η τεχνική αυτή μπορεί να μειώσει άμεσα τις ορμόνες του άγχους και να ενισχύσει τα αισθήματα συναισθηματικού ελέγχου και ευεξίας. Η Muradian προτείνει να εισπνεύσεις αργά μετρώντας έως το πέντε, κρατώντας για λίγο την αναπνοή σου και μετά να εκπνεύσεις αργά μετρώντας έως το πέντε, επαναλαμβάνοντας τον κύκλο τουλάχιστον τρεις φορές. "Με κάθε εκπνοή, υπενθύμιζε στον εαυτό σου ότι διώχνεις όλες τις αρνητικές σκέψεις", αναφέρει.
Μπορεί να είναι δύσκολο να εξαλείψεις πλήρως τους φόβους σου όταν σκαρφαλώνεις σε μια απότομη πλαγιά για να φτάσεις στην κορυφή. Μπορείς, όμως, να τους εμποδίσεις να βγουν εκτός ελέγχου, αναφέρει ο Chertok. Προτείνει να μεγιστοποιήσεις τις θετικές λεπτομέρειες και να ελαχιστοποιήσεις τις αρνητικές για να καθαρίσεις το μυαλό σου. Για παράδειγμα, εστίασε σε όλες τις πετυχημένες αναρριχήσεις που έχεις κάνει στο παρελθόν, αντί να σκέφτεσαι εκείνη τη μία φορά που γλίστρησες. Τελευταία προσπάθεια: Μην παίρνεις στα σοβαρά τους φόβους σου. Όταν αρχίζουν να σε τυλίγουν παράλογες ανησυχίες, όπως μήπως σπάσεις το πόδι σου, προσπάθησε να φανταστείς ότι ακούς μια παράλογη αλλά αστεία φωνή. "Όταν ακούς εσωτερικούς διαλόγους με τη φωνή του Έλμερ Φαντ ή του Ντάφι Ντακ, για παράδειγμα, μπορείς αμέσως να δώσεις μια πιο ανάλαφρη αίσθηση στις σκέψεις σου", εξηγεί ο Chertok.
2. Ξαφνική έλλειψη αυτοπεποίθησης
Η αίσθηση: Δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρεις, παρόλο που εξασκήθηκες ένα εκατομμύριο φορές.
Γιατί συμβαίνει: Οι καλύτεροι αθλητές και τα πιο επιτυχημένα άτομα τείνουν να οπτικοποιούν ορισμένα αποτελέσματα για να προετοιμαστούν για μια μεγάλη στιγμή, εξηγεί η Muradian. Όμως, αυτό το επίπεδο συγκέντρωσης μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε υπερανάλυση μιας κατάστασης και απόπειρα ελέγχου ακόμα και της παραμικρής λεπτομέρειας, προσθέτει.
Όταν έχεις εξασκηθεί σε κάτι ξανά και ξανά, σε σημείο όπου η κίνηση γίνεται σχεδόν αυτόματα, η υπερβολική εστίαση μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό στην πρόοδό σου. "Όταν αποκτάς εμμονή με τον έλεγχο του σπασίματος του καρπού σε μια ελεύθερη βολή ή με την κίνηση τελειώματος του χεριού στο σουτ όταν βρίσκεσαι στο γήπεδο, οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί του εγκεφάλου διακόπτονται και η ίδια η ενέργεια μπορεί να φαντάζει ξένη και αδύνατη να εκτελεστεί", επισημαίνει ο Chertok.
Πώς αντιμετωπίζεται: Αρχικά, υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι έχεις τις ικανότητες για να πετύχεις, λέει η Muradian. Για να αποκτήσεις αυτήν την τόσο απαραίτητη δόση αυτοπεποίθησης, σκέψου κάποια στιγμή που ξεπέρασες μια πρόκληση, αναφέρει. Μετά, στρέψε την προσοχή σου μακριά από την ενέργεια που πασχίζεις τόσο έντονα να ελέγξεις. "Εστίασε ενεργά σε εξωτερικά στοιχεία, όπως στόχους, αντιπάλους ή στην μπάλα αντί στη διαδικασία σκέψης, η οποία μπορεί να σε παραλύσει", λέει ο Chertok. Αυτή η ενέργεια μπορεί να είναι εξίσου απλή με το να εστιάζεις στον συμπαίκτη σου αντί για τους μηχανισμούς της πάσας ή με το να φαντάζεσαι ότι μιλάς σε ένα συγκεκριμένο άτομο από το ακροατήριο αντί να προσπαθείς να θυμηθείς κατά λέξη τις ατάκες σου.
3. Το σύνδρομο του απατεώνα
Η αίσθηση: Το ότι έφτασες εδώ, στους τελικούς, στον τελευταίο γύρο των συνεντεύξεων ή στην τελετή βράβευσης οφείλεται στην τύχη και όχι στις δεξιότητες, στην επιμονή ή στο ταλέντο σου.
Γιατί συμβαίνει: Μερικές φορές, το σύνδρομο του απατεώνα πηγάζει από το αίσθημα χαμηλής αυτοεκτίμησης. "Προκύπτει συχνά, όταν κάποιος δεν εμπιστεύεται τις δυνατότητές του ή νιώθει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε αρκετά καλά", εξηγεί η Muradian. Μπορεί, επίσης, να προκύψει όταν ανησυχείς υπερβολικά για την εικόνα σου. "Μπορεί να σε ενδιαφέρει περισσότερο η εικόνα του καλού παιδιού από τη νίκη", λέει ο Chertok, επομένως ίσως νιώθεις άβολα όταν κερδίζεις.
Πώς αντιμετωπίζεται: Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι το μυαλό σου κατακλύζεται από φόβους ότι δεν αξίζεις, προσπάθησε να καταπολεμήσεις αυτές τις αμφιβολίες. "Είναι σημαντικό να διώχνεις τις αρνητικές σκέψεις, καθώς αυτές είναι ο πραγματικός απατεώνας", επισημαίνει η Muradian. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να αποκλείσεις τα αρνητικά συναισθήματα είναι να σκεφτείς τις καλύτερες φιλοφρονήσεις που σου έχουν κάνει για τις δεξιότητές σου ή για την απόδοσή σου στο παρελθόν, αναφέρει. Πίστεψε ότι τα άτομα που εμπιστεύεσαι έχουν εκτιμήσει σωστά τις ικανότητές σου.
Και το σημαντικότερο; Να θυμάσαι ότι το αίσθημα παράλυσης σου υπενθυμίζει ότι είσαι άνθρωπος και οι άνθρωποι που σημειώνουν την περισσότερη πρόοδο είναι εκείνοι που απλώς έμαθαν να επιμένουν. "Στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει τι κάνει", λέει ο Chertok. Και όταν το έχουμε αυτό υπόψη μας, "Μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να κατανοήσουμε ότι η εμπειρία μας είναι φυσιολογική και να μπορέσουμε να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτό που βρίσκεται μπροστά μας".
Αν το κατανοήσεις αυτό, τότε μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε δυσκολία.
Κείμενο: Marygrace Taylor
Εικονογράφηση: Kezia Gabriella
ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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