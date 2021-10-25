Πώς να αντιμετωπίσεις το σύνδρομο του απατεώνα, σύμφωνα με την προπονήτρια Courtney Banghart

Αυτήν τη στιγμή, ίσως να μην μπορείς να απολαύσεις αυτό που ζεις, Κατά τύχη άριστε. Ως προπονήτρια, όμως, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση συναισθημάτων, τόσο των παικτών όσο και δικών μου, μπορώ να σου πω το εξής: τα συναισθήματά σου είναι απολύτως φυσιολογικά και έχουν σημασία. Αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα και την προσήλωσή σου στους στόχους σου.



Είσαι αθλητής, επομένως η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα νιώσεις φόβο, θυμό και αγωνία. Κάποιες, όμως, φορές θα κερδίσεις και τότε θα νιώσεις χαρά, ενθουσιασμό και συγκίνηση. Δεν μπορείς να γνωρίσεις την επιτυχία χωρίς να έχεις γευτεί την αποτυχία.



Και εγώ ήμουν σκληρή με τον εαυτό μου. Στο λύκειο, κατάφερα να φτάσω μέχρι το πολιτειακό τουρνουά τένις. Θυμάμαι ότι έκανα ένα διπλό σφάλμα (double fault) σε έναν αγώνα. Ούρλιαξα με το βλέμμα μου στραμμένο προς τον ουρανό και κοπάνησα τη ρακέτα μου στο έδαφος.



Ήξερα ότι αυτός δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά εκείνη τη στιγμή, πραγματικά δεν μπορούσα να συγκρατηθώ. Το μόνο που είχε σημασία ήταν αυτός ο πόντος. Ανατρέχοντας στο παρελθόν, είμαι πολύ εντυπωσιασμένη με τους γονείς μου, οι οποίοι κάθονταν στις κερκίδες, που δεν με επέκριναν. Κατάλαβαν ότι συμπεριφερόμουν σαν τον John McEnroe επειδή με ένοιαζε.



Έχε επίγνωση των συναισθημάτων σου.

Αν, όμως, ένα συγκεκριμένο συναίσθημα σε κατακλύζει διαρκώς, μπορεί να μην έχεις την ψυχραιμία να σκεφτείς αισιόδοξα. Ας δούμε λοιπόν μερικούς τρόπους για να βρεις την ισορροπία που χρειάζεσαι.

Νομίζω ότι έχεις μάλλον υιοθετήσει μια νοοτροπία που αποκαλώ "επιλεκτική ακοή". Στην ουσία, σημαίνει ότι απλώς δεν ακούς τίποτα. Αν κάποιος σου πει "Μου αρέσει ο τρόπος που τρέχεις στο γήπεδο. Απλώς πρέπει να βελτιώσουμε τα σουτ σου στα τρίποντα", εσύ το μόνο που ακούς είναι ότι πρέπει να βελτιωθείς στα τρίποντα. Ότι, δηλαδή, τα πας χάλια στις βολές. Που σημαίνει ότι παίζεις χάλια και ότι είσαι χάλιας.

Είναι αλυσιδωτή αντίδραση που κλιμακώνεται στη στιγμή! Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι πολύ συνηθισμένος σε κορυφαίους αθλητές. Μία από τις καλύτερες παίκτριές μου συνήθιζε να κατηγορεί ανελέητα τον εαυτό της όταν έχανε βολές. Μια μέρα, ενώ ήταν εξαγριωμένη με τον εαυτό της έπειτα από έναν αγώνα με μεγάλο ποσοστό αστοχίας, την τράβηξα κατά μέρος.