Les bienfaits du running avec un gilet lesté

Les études sur les avantages et les inconvénients des gilets lestés sont limitées, avec un faible nombre de participants, une période courte ou les deux.

Ceci dit, certaines études montrent qu'un entraînement avec un gilet lesté offre des avantages aux athlètes. Par exemple, une étude à petite échelle parue en 2012 dans The Journal of Strength and Conditioning Research a découvert que les gilets lestés permettaient d'améliorer légèrement l'agilité des athlètes, ce qui se traduisait par une capacité à sauter avec plus de force lorsqu'ils retiraient le gilet.

Et une petite étude de 2024 a révélé que pour chaque tranche de 10 % de poids que tu ajoutes avec un gilet, la quantité de calories que tu brûleras peut augmenter de près de 14 %. Cette étude est similaire à un essai clinique durant lequel les participants devaient porter un gilet lesté huit heures par jour pendant trois semaines, sans faire d'activités physiques, et avaient constaté une perte de poids significative en comparaison avec les personnes n'ayant pas porté de gilet.

Une analyse de recherches sur 11 études portant sur les entraînements avec gilets lestés pour les performances de sprint a révélé que l'utilisation de gilets améliorait la limite du taux de lactate dans le sang, signifiant que les runners pouvaient supporter un sprint sur de plus longues périodes avant d'être fatigués. Il a été également constaté que les gilets moins lourds, comme ceux utilisés sans poids et pesant environ 2,3 kg, étaient également utiles sur de plus longues distances.

Cependant, il était difficile de déterminer l'effet global, étant donné que le poids des gilets variait considérablement, de 5 à 40 % du poids du corps. Les chercheurs ont ainsi conclu que les études futures devaient se pencher davantage sur la charge et le volume optimaux pour déterminer les avantages de l'entraînement pour les athlètes de sprint et d'endurance. Avantages potentiels de la marche avec un gilet lesté pendant la ménopause

À la ménopause, la baisse des œstrogènes entraîne une « perte significative de la résistance osseuse », selon un article de recherche publié en 2024 dans la revue Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. Ce changement hormonal peut augmenter le risque de développer de l'ostéoporose, une maladie qui affaiblit les os et rend vulnérable aux fractures.

Bien que la recherche soit limitée, il existe un lien entre l'exercice avec un gilet lesté pendant la ménopause et la réduction du risque de chutes et de fractures chez les femmes âgées. Une petite étude publiée en 1998 dans The Journal of Gerontology: Biological Sciences a révélé que lorsque des femmes âgées de 50 à 75 ans (souffrant d'une perte osseuse et d'un faible taux d'œstrogènes) s'entraînaient avec un gilet lesté pendant neuf mois, leur stabilité, la force du bas du corps, leur puissance et leur masse musculaire s'amélioraient, ce qui pouvait réduire le risque de chute et de fracture.

En ce qui concerne la course à pied en particulier, « un gilet peut être bénéfique en soi, car il augmente la charge sur tes muscles et tes os, ce qui les rend plus forts », explique Erica Coviello, coach de course certifiée CPT et RRCA et propriétaire de Run Fit Stoked. « C'est particulièrement important lorsque les hormones commencent à changer et que la façon dont le corps dépose les minéraux évolue. »

Cependant, les femmes ménopausées sont plus susceptibles de se blesser en raison de la perte osseuse et de la réduction de leur force, c'est pourquoi Coviello suggère de ne pas en faire trop. Si tu remarques que ta posture commence à faiblir, il est préférable d'arrêter de courir.

« Tu constateras probablement plus d'avantages si tu marches avec un gilet lesté et cours sans, explique Coviello. Courir sans le poids augmente déjà la charge, ce qui stimule la capacité des os à s'adapter et à développer de nouveaux tissus. »