Tenues d'été

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Nike Club
Nike Club Short Flow tissé pour homme
Nike Club
Short Flow tissé pour homme
39,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Chaussure pour homme
Nike P-6000
Chaussure pour homme
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
49,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize court moderne pour femme
Nike Sportswear
T-shirt oversize court moderne pour femme
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Veste indéchirable oversize légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Veste indéchirable oversize légère pour femme
69,99 €
Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Claquette pour homme
Nike Calm 2.0
Claquette pour homme
49,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chemise boutonnée avec protection UV Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Chemise boutonnée avec protection UV Dri-FIT pour homme
89,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Short Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech Helios
Short Dri-FIT pour homme
79,99 €
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Short avec protection UV Dri-FIT 25,5 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Short avec protection UV Dri-FIT 25,5 cm pour homme
94,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute 10 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Victori One
Nike Victori One Claquette pour homme
Nike Victori One
Claquette pour homme
37,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Haut oversize en satin pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Haut oversize en satin pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
49,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
Nike Zenvy
Legging évasé taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy Strappy
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour homme
Nike Sportswear
T-shirt pour homme
30 % de réduction
Nike Club
Nike Club Short en molleton Flow pour homme
Meilleure vente
Nike Club
Short en molleton Flow pour homme
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
79,99 €
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
64,99 €
Nike Sportswear Premium Essentials
Nike Sportswear Premium Essentials T-shirt pour homme
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Matériaux recyclés
Nike Sportswear Premium Essentials
T-shirt pour homme
39,99 €
Nike Tech Helios
Nike Tech Helios Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Tech Helios
Haut à manches courtes Dri-FIT pour homme
109,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur court ajusté pour femme
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Débardeur court ajusté pour femme
39,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Débardeur pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Débardeur pour femme
49,99 €
Nike Swift
Nike Swift Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Brassière de sport à maintien supérieur avec doublure légère pour femme
69,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
37,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Pro Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
49,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
84,99 €
Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
Meilleure vente
Nike Swift
Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
89,99 €
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
Meilleure vente
Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
24,99 €
Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
30 % de réduction
NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
NikeCourt Collection
Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
30 % de réduction
Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Structure Plus
Chaussure de running sur route pour femme
179,99 €
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike N.A.C.
Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
30 % de réduction
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Polo de tennis Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Polo de tennis Dri-FIT ADV pour homme
104,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Haut de training sans manches pour Homme
Nike Dri-FIT
Haut de training sans manches pour Homme
32,99 €
Nike Par
Nike Par Polo Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Par
Polo Dri-FIT pour homme
69,99 €
Nike Velocity
Nike Velocity Short de golf Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Velocity
Short de golf Dri-FIT pour homme
59,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour homme
159,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Veste légère à demi-zip pour homme
Matériaux recyclés
Nike Windrunner
Veste légère à demi-zip pour homme
94,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Short tissé léger pour homme
Matériaux recyclés
Nike Windrunner
Short tissé léger pour homme
54,99 €
Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
54,99 €
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
139,99 €
Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
47,99 €
Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour femme
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Meilleure vente
Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour femme
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
119,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt pour ado
Nike Sportswear
T-shirt pour ado
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Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Pro
Short 2-en-1 Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Pro Fleece
Sweat à capuche et zip Dri-FIT pour ado (fille)
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Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize pour Femme
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize pour Femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
Matériaux recyclés
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Maillot de running Dri-FIT ADV pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Legging de running 7/8 taille haute avec poches pour femme
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Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
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Nike Everyday Cushioned
Chaussettes de training mi-mollet (6 paires)
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Collection NikeCourt Court
Collection NikeCourt Court Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
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Collection NikeCourt Court
Short de tennis taille haute Dri-FIT pour femme
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NikeCourt Collection
NikeCourt Collection Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
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Haut de tennis à col ras-du-cou pour femme
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Chaussure de running sur route pour femme
Nike Structure Plus
Chaussure de running sur route pour femme
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
Nike N.A.C.
Short de training en maille Dri-FIT 13 cm pour homme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Polo de tennis Dri-FIT ADV pour homme
Matériaux recyclés
NikeCourt Slam
Polo de tennis Dri-FIT ADV pour homme
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Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Haut de training sans manches pour Homme
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Haut de training sans manches pour Homme
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Nike Par
Nike Par Polo Dri-FIT pour homme
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Nike Par
Polo Dri-FIT pour homme
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Nike Velocity
Nike Velocity Short de golf Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Velocity
Short de golf Dri-FIT pour homme
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Chaussure de running sur route pour homme
Matériaux recyclés
Nike Vomero 18
Chaussure de running sur route pour homme
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Veste légère à demi-zip pour homme
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Nike Windrunner
Veste légère à demi-zip pour homme
94,99 €
Nike Windrunner
Nike Windrunner Short tissé léger pour homme
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Nike Windrunner
Short tissé léger pour homme
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Nike Stride
Nike Stride Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
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Nike Stride
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT 13 cm pour homme
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Pegasus 42
Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Stride
Nike Stride Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
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Nike Stride
Haut de running à manches courtes Dri-FIT ADV pour homme
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Nike Vomero Plus
Nike Vomero Plus Chaussure de running sur route pour femme
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Nike Vomero Plus
Chaussure de running sur route pour femme
179,99 €
Nike Swift
Nike Swift Veste de running repliable et déperlante pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Veste de running repliable et déperlante pour femme
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour homme
Nike Air Max Moto 2K
Chaussure pour homme
30 % de réduction

Tenues d'été : pour les journées ensoleillées

Hauts, shorts et accessoires pratiques : il y a tout le nécessaire pour être au top de ta forme dans notre collection de tenues d'été. Des vêtements élégants et minimalistes faciles à porter, faits dans des matières respirantes pour rester à l'aise et des tissus extensibles qui s'adaptent à tous les mouvements. Ajoute une paire de baskets équipées de notre mousse légère pour un bon amorti, et tu peux affronter la chaleur.


S'entraîner dur implique de transpirer. C'est pourquoi nos vêtements d'été sont dotés de technologies performantes, comme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité évacue la transpiration de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement. Il offre un maximum de fraîcheur et te permet de rester au sec. Pour plus de respirabilité, opte pour des modèles épurés avec des empiècements en mesh. Nous utilisons des données fournies par des athlètes pour les placer au niveau des zones de forte chaleur afin de garantir une meilleure circulation de l'air là où tu en as le plus besoin.


Tu profites du soleil ? Les accessoires de notre collection de vêtements d'été Nike sont conçus pour les journées actives. Les casquettes légères offrent une protection idéale contre la chaleur et l'éblouissement. Les sangles réglables et extensibles dans quatre directions assurent un ajustement parfait. Si tu pars à l'aventure hors des sentiers battus, jette un œil à nos sacs à dos et sacs à bandoulière résistants. Ils possèdent plusieurs poches et pochettes qui te permettront de ranger facilement toutes tes affaires. En plus, les zips sécurisent le contenu. Pour t'hydrater, choisis des gourdes ergonomiques d'une grande capacité.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis une tenue d'été portant la mention « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées et les chaussures avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.