Le tempo run, c'est quoi exactement ?

Tu cours sur des distances moyennes à longues et tu cherches à améliorer ton record personnel, que ce soit pour un 10 km ou un marathon ? Alors, il est essentiel pour toi d'intégrer des tempo runs à ton programme d'entraînement. Contrairement à un entraînement fartlek, qui consiste à alterner les intensités sur des intervalles de quelques minutes, le tempo run fait travailler la régularité. Ce n'est pas un entraînement de vitesse à proprement parler, mais ce n'est pas non plus une promenade de santé.

« L'allure d'un tempo run est plus lente que celle d'une course, indique Kaleigh Ray, physiologiste du sport certifiée par l'ACSM et experte en biomécanique du running. Pour un tempo run, il faut toujours en garder un peu sous le pied, alors que pour une course, il faut tout donner. »

Dans cet article, des spécialistes du running t'expliquent ce qu'est le tempo run, à quelle vitesse et pendant combien de temps tu dois le pratiquer, et pourquoi ce type d'entraînement mérite une place régulière dans ton programme.