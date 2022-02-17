Quels sont les bienfaits du run fractionné ?

L'intensité des intervalles vous permet de brûler plus de calories que pendant un run à allure constante.

Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a comparé la dépense de calories lors d'entraînements aérobies, de résistance et HIIT. Le HIIT s'est démarqué comme grand gagnant, avec une combustion de calories jusqu'à 30 % plus élevée que celle des autres entraînements, bien que le groupe ayant pratiqué le HIIT ne se soit entraîné qu'un tiers du temps par rapport aux autres groupes.

Le run fractionné brûle également davantage de calories une fois l'entraînement terminé. Cet effet physiologique est appelé l'excès de consommation d'oxygène post-exercice (EPOC), ou l'effet « post-entraînement ». Étant donné que le run fractionné demande énormément d'efforts de la part de vos muscles et de votre système cardiorespiratoire, votre corps doit travailler d'autant plus intensément pour récupérer après l'entraînement. Tout ce travail lié à la récupération augmente la combustion de calories jusqu'à lui faire dépasser celle du cardio à allure constante.

Par exemple, une étude de 2014 publiée dans Applied Physiology Nutrition and Metabolism révèle que, sur 24 heures, les hommes brûlent autant de calories après un entraînement HIIT de 20 min qu'après avoir fait du vélo pendant 50 minutes à allure constante.