Les meilleurs survêtements Nike pour homme et femme

Les meilleurs pantalons de jogging Nike pour homme et femme
Guide d'achat
Confortables, fonctionnels et chauds, ces survêtements Nike sont parfaits pour un look décontracté au quotidien.
Le pantalon de jogging est un basique universel. Tu cherches un pantalon facile à enfiler avant de sortir le chien ou un modèle slim et ajusté pour sortir avec tes potes ? La gamme de pantalons de jogging Nike te permet de varier les styles.
Et oui, comme son nom l'indique, tu peux aussi porter un survêtement pour faire un jogging. Fais ton choix parmi la grande variété de joggings Nike pour homme et femme ci-dessous.
Les meilleurs pantalons de jogging Nike pour homme et femme
1. Pour une coupe slim et ajustée : les pantalons de jogging Nike Tech Fleece
Qui a dit qu'un pantalon de jogging ne pouvait pas être classe ? Pour un modèle slim et ajusté, jette un œil à la gamme Nike Tech Fleece. Elle propose des pantalons de survêtement en Fleece premium, fuselés au niveau des mollets.
Avec ses lignes épurées et ses ourlets côtelés, ce pantalon de jogging plaira aux personnes cherchant un modèle qui ressemble à un pantalon sans renoncer au confort. Le tissu Fleece léger de ce pantalon de jogging est chaud et confortable, sans être volumineux. Et la ceinture élastique te permet de le porter comme tu veux.
Ce pantalon est disponible en différentes tailles, pour homme, femme et enfant. Tous les membres de la famille peuvent donc s'habiller en Nike Tech Fleece. Tu peux même choisir un sweat à capuche en tissu Fleece Nike assorti pour créer facilement une tenue complète.
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2. Pour un confort total : les pantalons de jogging Nike Club Fleece
Il existe une bonne raison pour laquelle les pantalons de jogging Nike Sportswear Club Fleece sont disponibles dans des dizaines de coloris : c'est un basique de la garde-robe, et tu risques de te retrouver à en vouloir plus d'un. Avec son tissu Fleece brossé, confortable et doux, ce jogging est idéal pour la détente.
En plus, la ceinture élastique et le cordon de serrage réglable rendent la coupe ample et décontractée. Tu as le choix entre un modèle ample qui s'ouvre au niveau de l'ourlet et un modèle classique avec des chevilles côtelées. Cette dernière option est préférable si tu veux mettre en valeur tes sneakers d'hiver préférées.
3. Pour un look stylé unique : les pantalons de jogging Nike Phoenix Fleece
Ce pantalon de jogging Nike en tissu Fleece est tellement doux que tu risques de ne plus vouloir le quitter. Idéal quand le temps se rafraîchit, le jogging Nike Phoenix Fleece pour femme est confectionné dans un mélange de coton et de polyester. Il est proposé dans une gamme de modèles uniques qui revisitent le pantalon de survêtement classique en coton.
Coupe taille haute, pantalon large ultra-évasé ou modèle ample oversize, voilà des pantalons de jogging qui sortent de l'ordinaire. Les pantalons Nike Phoenix Fleece sont disponibles dans une variété de coloris et de motifs, et ils peuvent être assortis à un ensemble tout aussi fun de sweats à capuche et de sweats pour compléter ta tenue.
4. Pour des vêtements respectueux de l'environnement : les pantalons de jogging Nike fabriqués à partir de matières durables
Les pantalons de jogging Nike fabriqués à partir de matières durables feront le bonheur des athlètes qui cherchent des vêtements haut de gamme respectueux de l'environnement. Ces pantalons de survêtement sont composés d'au moins 50 % de matières recyclées ou biologiques.
Les modèles de la gamme Nike Forward présentent des couches ultra-fines de tissu aiguilleté dont la fabrication nécessite en moyenne 75 % de carbone en moins que celle d'un tissu en maille classique. Ces matières sont le résultat de la dernière innovation Nike en matière de vêtements. Elles sont présentes dans les pantalons de jogging et les sweats de la collection Nike Forward inaugurale.
(Contenu apparenté : Découvre les meilleurs vêtements en matières durables de Nike)
5. Pour un style inspiré de la nature : les pantalons de jogging Nike ACG
Pour rester au chaud quand les températures chutent (pour des sorties dans la neige, par exemple), choisis un pantalon de jogging Nike All Conditions Gear (ACG), spécialement conçu pour résister aux éléments. De nombreux modèles intègrent la technologie anti-transpirante Nike Dri-FIT ou la technologie thermo-régulatrice Nike Therma-FIT pour garder les athlètes au chaud et au sec.
Certains modèles sont en Polartec®, une matière ultra-douce qui retient l'air chaud et évacue l'humidité pour garder le corps au sec. Ce tissu léger et respirant offre un maximum de confort sur les sentiers.
Rédaction : Emily DiNuzzo