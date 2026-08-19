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Sweats à capuche et Sweat-shirts pour Femme

Studio Fleece

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Douceur haute précision. Trois types d'épaisseurs. Deux coupes. Chaque look, une réussite.

24.7 ImpossiblySoft

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Douceur absolue et confort toute la journée

Studio Fleece

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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
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Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat oversize à col ras-du-cou pour femme
59,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche et zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut court oversize à 1/4 de zip pour femme
64,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche oversize pour femme
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Studio Fleece
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Nos basiques du quotidien qui vont avec tout.
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Sweat à capuche pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Sweat à capuche et zip oversize pour Femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche à zip pour femme
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Sweat à capuche à zip pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Haut oversize pour Femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Haut oversize pour Femme
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste de survêtement oversize pour femme
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Veste de survêtement oversize pour femme
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Haut oversize à demi-zip Dri-FIT pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sweat à capuche oversize pour femme
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
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NOCTA
NOCTA Haut CS en Fleece pour homme
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Nike
Nike Sweat à capuche de basket haute performance Therma-FIT pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
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NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Sweat à capuche à zip pour femme
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweat à capuche pour femme
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Sweat à capuche pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
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Nike Studio Fleece Medium Weight
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Haut court oversize pour femme
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NikeCourt Court Collection
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Inter Milan Phoenix Fleece
Inter Milan Phoenix Fleece Sweat à capuche Nike Football pour femme
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Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Haut à demi-zip pour femme
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Haut à demi-zip pour femme
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WNBA All-Star Weekend
WNBA All-Star Weekend Sweat à capuche Nike Basketball
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KD x NOCTA
KD x NOCTA Sweat à capuche Nike pour Homme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sweat à col ras-du-cou pour femme
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Nike Fairway Fresh Haut de golf en tissu Fleece Dri-FIT pour femme
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ACG Canwell Glacier Veste à zip Therma-FIT ADV pour femme
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Jordan Flight Fleece Sweat à capuche à manches courtes en molleton pour femme
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ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Veste entièrement zippée
Matériaux recyclés
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Veste entièrement zippée
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Inter Milan SE
Inter Milan SE Sweat à capuche Nike ACG Therma-FIT Football
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Polo ample pour femme
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Nike SB
Nike SB Sweat à capuche de skateboard en tissu Fleece
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Nike ACG « Tuff Fleece »
Nike ACG « Tuff Fleece » Sweat à capuche
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Sweat à capuche
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Sweat à capuche oversize pour femme
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Jordan Brooklyn Fleece Haut court à 1/4 de zip pour femme
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ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Mi-mollet
Matériaux recyclés
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Mi-mollet
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Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Veste sans manches ample pour femme
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Nike ACG « Wolf Tree »
Nike ACG « Wolf Tree » Veste sans manches imprimée
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Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sweat à capuche et zip Nike Football pour femme
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweat ras-du-cou en tissu Fleece pour femme
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Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
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WNBA Legends
WNBA Legends Sweat à capuche en Fleece Nike
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Sweats à capuche femme : confort et décontraction

Emmitouflez-vous dans l'un de nos sweats à capuche pour femme. Quel que soit votre style, vous trouverez dans notre collection les couleurs et les motifs qui vous conviennent. Conçus pour être confortables et vous permettre de vous concentrer sur vos performances, nos sweats à capuche et nos sweat-shirts pour femme vous aident à donner le meilleur de vous-même. Que vous attaquiez un entraînement intensif en plein air ou couriez sur la piste, nous avons tout prévu.

Préservez votre chaleur corporelle

Rien ne vous arrêtera, pas même le froid. Choisissez un sweat à capuche pour femme en polaire pour affronter les températures les plus fraîches. Pour plus de douceur, prenez un sweat à capuche avec un intérieur brossé. Et pour rester bien couverte, optez pour les sweat-shirts avec des trous pour les pouces au niveau des poignets qui protègeront vos mains. Les modèles dotés d'une capuche vous garderont au sec du premier au dernier kilomètre, tandis que les poches kangourou vous permettront de maintenir vos mains au chaud. Le tissu thermique réchauffe instantanément en retenant la chaleur de votre corps.

Soyez à l'aise, restez motivée

Les pièces de notre collection de sweats à capuche pour femme sont réalisées dans des matières techniques qui assurent une meilleure circulation de l'air et évacuent la transpiration. Ces modèles intelligents vous garderont au sec et à l'aise, quelle que soit l'intensité de votre entraînement. Vous pouvez également choisir des matériaux recyclés et durables, ou des tissus spécialement conçus pour être plus extensibles.

Améliorez vos tenues d'entraînement

Nos sweats Nike pour femme complèteront aussi bien votre garde-robe décontractée que vos tenues de sport. Les couleurs vives sont modernes, tandis que les demi-zips et les logos Swoosh apparents apportent un style old school. Les regards se tourneront vers vous lorsque vous passerez en courant dans une tenue rétro tie and dye. Vous pouvez aussi choisir de rester discrète en optant pour des détails contrastés.

Trouvez votre coupe et entraînez-vous à votre façon

Si vous préférez une coupe oversize et décontractée, optez pour l'un de nos sweats à capuche amples pour femme. Ils sont faciles à enfiler par-dessus des tops et des T-shirts, et sont donc parfaits pour la récupération. Si vous souhaitez une coupe plus ajustée, choisissez un modèle près du corps qui vous soutiendra jusqu'au bout de votre effort. Les sweat-shirts slim à col côtelés sont faciles à porter et offrent structure et chaleur.

Peaufinez votre style grâce aux détails

Parcourez notre collection de sweats à capuche Nike pour femme et découvrez des finitions inattendues. Les caractéristiques comme les manches 3/4 sont parfaites pour maintenir la bonne température corporelle lorsque la météo change rapidement. Les ourlets à cordon de serrage sont utiles pour personnaliser votre coupe et rester au chaud. Les tissages géométriques ajoutent de la texture aux vêtements conçus pour les temps froids, tandis que les fermetures Éclair invisibles sur les manches peuvent être fermées ou ouvertes pour assurer une meilleure circulation de l'air. Choisissez un modèle à détails métalliques pour donner une touche finale éclatante à vos tenues de sport.

Des sweats pour femme faits pour vous

Quels que soient votre style et le sport que vous pratiquez, vous trouverez votre bonheur dans notre collection de sweats. Pour aller à la salle, enveloppez-vous dans un sweat à capuche pour femme doté d'une coupe boyfriend. Si vous préférez une tenue plus légère, optez pour des modèles courts aux textures contrastées qui sont parfaits pour offrir un confort optimal tout au long de l'année. Actualisez vos classiques favoris en choisissant un sweat en tissu éponge bouclé doté de poches à rabat sur le devant et de manches raglan. Quel que soit votre choix, votre nouveau sweat à capuche ou votre sweat-shirt vous permettront de dépasser les limites de vos performances.