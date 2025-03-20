Comment éviter les ampoules en running

Il peut être tentant de percer une ampoule, mais mieux vaut éviter de le faire à moins que celle-ci ne soit très grosse ou douloureuse, explique Asmi Berry. « Une ampoule est un moyen naturel pour ton corps de se protéger, en créant une barrière contre les bactéries. Si tu la perces trop tôt, tu augmentes le risque d'infection. Si ton ampoule est petite et qu'elle ne te fait pas mal, n'y touche pas et laisse-la guérir toute seule », ajoute Miguel Cunha.

Asmi Berry précise toutefois que, si cette ampoule te gêne beaucoup et qu'elle se trouve à un endroit où elle va inévitablement éclater, il existe une manière de l'assécher sans risque. Suis ces conseils étape par étape :

Nettoie la zone. « Lave-toi les mains et nettoie soigneusement la zone où se trouve l'ampoule avec de l'eau et du savon, ou avec un antiseptique », indique le podologue. Stérilise ton aiguille.« Utilise de l'alcool à 70 % pour désinfecter une aiguille ou une épingle », conseille Miguel Cunha. Perce l'ampoule. « Perce doucement le bord de l'ampoule pour permettre au liquide de s'évacuer tout en gardant la couche supérieure de la peau intacte, poursuit-il. Évite de retirer la peau. « Garde la peau de l'ampoule en place pour protéger la peau à vif et exposée en dessous. Cela peut réduire le risque d'infection », ajoute le podologue. Appuie légèrement sur l'ampoule pour évacuer le liquide. « Utilise un mouchoir propre ou de la gaze pour faire sortir doucement le liquide sans enlever la peau », conseille-t-il. Applique une pommade antibiotique.« Protège la zone avec une pommade antibiotique et couvre-la avec un bandage ou un pansement propre », poursuit Miguel Cunha.

Si une ampoule semble sur le point de se percer d'elle-même, Asmi Berry recommande de la protéger avec un pansement anti-ampoules ou une bande en toile de coton pour éviter tout frottement supplémentaire.

« Si l'ampoule est déjà percée, nettoie-la délicatement avec de l'eau et du savon », suggère Asmi Berry. Évite d'utiliser de l'alcool à 70 % ou du peroxyde d'hydrogène, qui risquent de ralentir la guérison. « Applique une pommade antibiotique ou de la vaseline et couvre l'ampoule avec un pansement stérile », ajoute la dermatologue. Veille à ne retirer la couche supérieure de la peau pour éviter toute infection.