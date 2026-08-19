Ensembles pour Femme

Nike Universa
Nike Universa Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Cycliste taille haute sans coutures avant 13 cm pour femme
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Débardeur de sport rembourré à maintien normal pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
54,99 €
TRANSPIRE À FOND. NE MONTRE RIEN.
TRANSPIRE À FOND. NE MONTRE RIEN.
Voir les modèles Universa
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Brassière de sport à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Indy
Brassière de sport à maintien léger pour femme
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike Swoosh
Brassière de sport rembourrée à maintien normal pour femme
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Haut oversize à col ras-du-cou Dri-FIT pour femme
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Short ample à taille mi-haute Dri-FIT 10 cm pour femme
64,99 €
Maintien léger Nike Indy
Maintien léger Nike Indy Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
Matériaux recyclés
Maintien léger Nike Indy
Brassière de sport réglable rembourrée pour femme
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
Nike Zenvy
Brassière de sport à manches longues rembourrée à maintien léger pour femme
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
+1
Matériaux recyclés
Nike One Classic
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One Classic Twist
Haut à manches courtes Dri-FIT pour femme
34,99 €
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
44,99 €
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Legging 7/8 taille haute sans couture avant pour femme
109,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Seamless
Brassière de sport rembourrée à maintien léger pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT pour femme
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Haut de training entièrement zippé pour Femme
Meilleure vente
Nike Pro Seamless
Haut de training entièrement zippé pour Femme
64,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Legging 7/8 taille haute pour femme
Nike Pro Seamless
Legging 7/8 taille haute pour femme
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Débardeur court Dri-FIT pour femme
Nike Pro Seamless
Débardeur court Dri-FIT pour femme
42,99 €

Ensembles coordonnés pour femme : repoussez vos limites avec style

Des sessions de running aux séances de sport en passant par les disciplines pratiquées en studio, comme le Pilates et le yoga, nos ensembles coordonnés pour femme sont pensés pour répondre à vos besoins lors d'entraînements intensifs. Choisissez des modèles équipés de la technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec : elle évacue la transpiration et accélère le séchage des vêtements, ce qui vous permet de vous concentrer plus longtemps. Et grâce aux ensembles 2 pièces pour femme en coton majoritaire, votre peau respire mieux pendant le sport. Les versions légères et isolantes en tissu Fleece sont idéales pour l'échauffement, la récupération et les entraînements par temps froid.


La coupe est essentielle lorsque vous choisissez votre équipement de sport. C'est pourquoi nos ensembles haut et bas assortis pour femme sont disponibles dans toute une série de modèles pour répondre à vos attentes. Pour vous étirer et bouger en douceur, optez pour des ensembles compressifs effet seconde peau. Ils apportent un soutien supplémentaire tout en sculptant votre corps. Pour vous couvrir après l'effort, choisissez des vêtements amples et semi-structurés, faciles à enfiler par-dessus votre tenue de sport. Ils sont conçus avec des fibres isolantes pour retenir la chaleur et garder vos muscles au chaud.


Si vous souhaitez afficher votre style pendant vos séances d'entraînement, les ensembles Nike pour femmes sont disponibles dans une variété de silhouettes et de couleurs. Choisissez des coloris intemporels et pratiques comme le noir, le gris et le bleu marine. Vous pouvez également opter pour un look plus léger avec des teintes pastel, ou miser sur des tons audacieux pour plus d'impact. Côté logo, restez discrète avec un Swoosh sur la poitrine ou la jambe. Sinon, osez l’allure remarquable des écussons oversize et des détails contrastés de couleurs vives.