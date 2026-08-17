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Zapatillas Air Max 270

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Eleva tu estilo con las Nike Air Max 270

Las Nike Air Max 270, que reciben su nombre por los 270 grados de visibilidad de su unidad de aire, están inspiradas en dos iconos: las Air Max 180 y las Air Max 93. Fueron las primeras zapatillas Air diseñadas con el rigor del rendimiento deportivo, pero pensadas para satisfacer las exigencias de todo el día. La combinación dio como resultado la gran unidad Max Air del talón y una suela de espuma de doble densidad, ideales para el movimiento.

La construcción tipo botín se sitúa sobre la unidad Max Air, con una sensación similar a un calcetín que se ajusta perfectamente al pie, brindando estructura y ventilación donde las necesitas. El sistema de cordones asimétricos de las Air Max 270 mantiene tus pies bien sujetos mientras te mueves. Elige entre una variedad de combinaciones de colores que resalten la unidad Max Air y complementen tus looks informales.

Explora a fondo las colecciones de zapatillas Air, incluidas las Air Max 2090, las VaporMax y las Air Max 720.