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Zapatillas de running blancas

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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Materiales reciclados
Nike Pegasus 42
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Nike Vomero Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Run Defy
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Nike Free Ride Zapatillas de running - Niño/a
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Superventas
Nike Pegasus Premium
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Zapatillas de running - Niño/a
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Vomero Plus
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Nike Vomero 18
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Nike Vomero 18
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Pegasus 42
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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Hombre
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Nike ACG Pegasus Trail
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Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
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Nike Structure 26
Nike Structure 26 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Structure 26
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Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Zapatillas de trail running - Mujer
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ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike Structure 26
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Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail
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Zapatillas de competición de trail
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Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
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Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Zapatillas de competición en asfalto - Mujer
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Nike Structure Plus
Nike Structure Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Structure Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
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Nike Vomero premium
Nike Vomero premium Zapatillas de running en asfalto - Hombre
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Nike Vomero 18
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Zapatillas de trail running - Hombre
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ACG Zegama Trail
ACG Zegama Trail Zapatillas de trail running - Hombre
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Nike Wildhorse 10
Nike Wildhorse 10 Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike Quest 7
Nike Quest 7 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Kiger 10 Zapatillas de trail running
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Zapatillas de trail running
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
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Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
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Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
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Nike Vomero Premium
Nike Vomero Premium Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Zapatillas de running para carretera personalizables - Hombre
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Zapatillas de running para carretera personalizables - Hombre
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Nike Vomero Plus By You
Nike Vomero Plus By You Zapatillas de running en asfalto personalizables - Hombre
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Zapatillas de running en asfalto personalizables - Hombre
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Nike Vomero Plus By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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ACG Pegasus Trail By You
ACG Pegasus Trail By You Zapatillas de trail running - Mujer
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Zapatillas de trail running - Mujer
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Nike Free RN By You Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Zapatillas de running para asfalto personalizables - Mujer
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Nike Vomero 18 By You
Nike Vomero 18 By You Zapatillas de running para carretera personalizables - Hombre
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Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
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Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
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Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
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Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Pegasus Plus
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Nike Victory 2
Nike Victory 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
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Nike Quest 6
Nike Quest 6 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Run Defy
Nike Run Defy Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Winflo 12
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Nike Journey Run
Nike Journey Run Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer
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Nike Downshifter 14 Zapatillas de running para carretera - Hombre
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Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Nike Flex Runner 4 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
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Nike Star Runner 5
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Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
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Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
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Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Victory 2
Nike Victory 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
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Nike Quest 6
Nike Quest 6 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Run Defy
Nike Run Defy Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Winflo 12
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Journey Run
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Revolution 8
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Nike Downshifter 14
Nike Downshifter 14 Zapatillas de running en asfalto - Mujer
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Nike Stellar Ride
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Nike Flex Runner 4
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
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Zapatillas de running blancas: sácale partido a tu potencial

Los primeros pasos de Nike como empresa fueron con zapatillas para correr. Por eso, este deporte es una parte fundamental de nuestra esencia. Hoy en día, cada elemento de nuestras zapatillas blancas de running está diseñado para ayudarte a alcanzar tus metas. Por ejemplo, las suelas exteriores se adaptan a la superficie para que disfrutes de la máxima estabilidad cuando corras. Por otra parte, las suelas interiores no solo ofrecen sujeción, sino también protección en cada pisada, kilómetro tras kilómetro. Con las partes superiores transpirables, seguirás superando cada reto con los pies frescos y la mente centrada durante más tiempo.


Muévete con confianza


En Nike, sabemos que cada persona tiene un estilo único a la hora de correr. Por eso, nuestra gama de zapatillas blancas de running incluye distintos tipos de suelas exteriores aptas para cada superficie. Si sueles correr por ciudad, opta por suelas ligeramente texturizadas de goma duradera, que son perfectas para asfalto. Para salir de aventura por senderos, elige modelos con tacos direccionales largos, que te dan estabilidad en terrenos resbaladizos. ¿Vas a participar en una carrera en pista? Descubre los diseños de especialista con clavos de running para impulsarte hasta la meta.


Confort duradero


Como correr puede sobrecargar las articulaciones y los músculos, nuestras zapatillas blancas de running incorporan una amortiguación extraordinaria en el interior. Las unidades Nike Air proporcionan una protección excepcional sin añadir peso. Además, los diseños reactivos te ofrecen una sensación mullida y propulsiva al pisar. Elige zapatillas blancas para correr con unidades en el talón o la puntera para disfrutar de una sujeción en puntos específicos, o bien, modelos con unidades Nike Air, que abarcan toda la suela para ofrecerte más rebote.


Potencia para lograr el máximo rendimiento


Encuentra zapatillas blancas de running que se adapten a tus necesidades únicas en la amplia gama de diseños Nike. Para tener una sensación ultraligera, escoge modelos con parte superior de tejido de malla. Las fibras innovadoras se adaptan a los movimientos del pie para que corras hasta cruzar la línea de meta. Además, los tejidos transpirables garantizan que el aire circule alrededor del pie para que entrenes o compitas con comodidad y frescura. También encontrarás zapatillas blancas para correr con acabados de GORE-TEX, que protegen de la lluvia y otros elementos.


Encuentra tu estilo


Para rendir al máximo, necesitas un calzado apto para tu estilo. Nuestras zapatillas de running en blanco de perfil bajo destacan por la forma elegante y minimalista, que garantiza una gran libertad de movimiento. Son una opción ideal para los esprints o las superficies lisas, como pista o asfalto. Si prefieres una mayor sujeción alrededor del tobillo, explora diseños de perfil alto, que proporcionan más estabilidad. Elige alternativas con la zona del tobillo acolchado para prevenir roces o con presillas en el talón para ponértelas y quitártelas fácilmente.


Move to Zero de Nike


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. También hemos reciclado botellas de plástico, alfombras y redes de pesca en hilos de alto rendimiento para nuestra ropa. ¿Quieres formar parte de este compromiso? Elige zapatillas de running blancas con la etiqueta de Materiales sostenibles.