Zapatillas de running blancas: sácale partido a tu potencial
Los primeros pasos de Nike como empresa fueron con zapatillas para correr. Por eso, este deporte es una parte fundamental de nuestra esencia. Hoy en día, cada elemento de nuestras zapatillas blancas de running está diseñado para ayudarte a alcanzar tus metas. Por ejemplo, las suelas exteriores se adaptan a la superficie para que disfrutes de la máxima estabilidad cuando corras. Por otra parte, las suelas interiores no solo ofrecen sujeción, sino también protección en cada pisada, kilómetro tras kilómetro. Con las partes superiores transpirables, seguirás superando cada reto con los pies frescos y la mente centrada durante más tiempo.
Muévete con confianza
En Nike, sabemos que cada persona tiene un estilo único a la hora de correr. Por eso, nuestra gama de zapatillas blancas de running incluye distintos tipos de suelas exteriores aptas para cada superficie. Si sueles correr por ciudad, opta por suelas ligeramente texturizadas de goma duradera, que son perfectas para asfalto. Para salir de aventura por senderos, elige modelos con tacos direccionales largos, que te dan estabilidad en terrenos resbaladizos. ¿Vas a participar en una carrera en pista? Descubre los diseños de especialista con clavos de running para impulsarte hasta la meta.
Confort duradero
Como correr puede sobrecargar las articulaciones y los músculos, nuestras zapatillas blancas de running incorporan una amortiguación extraordinaria en el interior. Las unidades Nike Air proporcionan una protección excepcional sin añadir peso. Además, los diseños reactivos te ofrecen una sensación mullida y propulsiva al pisar. Elige zapatillas blancas para correr con unidades en el talón o la puntera para disfrutar de una sujeción en puntos específicos, o bien, modelos con unidades Nike Air, que abarcan toda la suela para ofrecerte más rebote.
Potencia para lograr el máximo rendimiento
Encuentra zapatillas blancas de running que se adapten a tus necesidades únicas en la amplia gama de diseños Nike. Para tener una sensación ultraligera, escoge modelos con parte superior de tejido de malla. Las fibras innovadoras se adaptan a los movimientos del pie para que corras hasta cruzar la línea de meta. Además, los tejidos transpirables garantizan que el aire circule alrededor del pie para que entrenes o compitas con comodidad y frescura. También encontrarás zapatillas blancas para correr con acabados de GORE-TEX, que protegen de la lluvia y otros elementos.
Encuentra tu estilo
Para rendir al máximo, necesitas un calzado apto para tu estilo. Nuestras zapatillas de running en blanco de perfil bajo destacan por la forma elegante y minimalista, que garantiza una gran libertad de movimiento. Son una opción ideal para los esprints o las superficies lisas, como pista o asfalto. Si prefieres una mayor sujeción alrededor del tobillo, explora diseños de perfil alto, que proporcionan más estabilidad. Elige alternativas con la zona del tobillo acolchado para prevenir roces o con presillas en el talón para ponértelas y quitártelas fácilmente.
Move to Zero de Nike
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. También hemos reciclado botellas de plástico, alfombras y redes de pesca en hilos de alto rendimiento para nuestra ropa. ¿Quieres formar parte de este compromiso? Elige zapatillas de running blancas con la etiqueta de Materiales sostenibles.