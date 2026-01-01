Zapatillas Nike Air Max rosas: modelos llamativos y cómodos
Pisa con más energía con unas zapatillas Nike Air Max rosas. Tanto si buscas un modelo para mejorar tu propio récord como si quieres aventurarte cómodamente por la ciudad, encontrarás lo que necesitas en esta colección.
Cada par incorpora las aclamadas unidades Air Max en la planta del pie, que se comprimen al aterrizar para ofrecer una amortiguación inigualable. Tenemos zapatillas con esta tecnología inteligente en puntos clave, así como opciones que la llevan integrada desde la puntera hasta el talón para proporcionar el máximo confort. Es una innovación ligera que no te ralentizará cuando te pongas en marcha. Atrae todas las miradas con modelos en tonos rosas llamativos o elige un par con detalles en contraste para darles un toque desenfadado a los looks. Busca también el Swoosh en toda la selección, el sello inconfundible de calidad superior de Nike.
¿Tienes prisa? Las zapatillas Nike Air Max rosadas con cordones elásticos te permiten calzarte fácilmente y salir con rapidez. Cuando aumenta la intensidad, la parte superior transpirable mantiene los pies frescos y secos. También encontrarás diseños con paneles de malla, que maximizan la circulación de aire cuando sube la temperatura. Los patrones gráficos de tracción de alto rendimiento te aportan un gran agarre. Por otro lado, los materiales duraderos te permiten llegar todo lo lejos que quieras.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige zapatillas Air Max Nike en rosa con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.