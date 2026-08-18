Zapatillas Nike Air Max 90: rebote en cada paso
Las zapatillas Nike Air Max llevan varias décadas marcando la diferencia. Ofrecen un nivel de sujeción y comodidad inigualables, que entusiasma a los atletas desde su lanzamiento en 1987. Gracias a la amortiguación Air Max visible en la suela, no solo sentirás el rebote, sino que podrás verlo. Aprovecha los detalles clásicos de esta gama y de una tecnología de vanguardia que te impulsa para moverte con facilidad.
Amortiguación innovadora
Echa un vistazo a los laterales de las Air Max 90 y descubrirás la tecnología que las hace tan cómodas. Hemos añadido una cámara de aire para que tengas la sensación de estar entre nubes y las hemos mantenido ligeras para que nada te frene. Además, las Nike Air Max 90 incorporan una mediasuela de espuma elástica para proporcionar una amortiguación integral que te impulsa a seguir hacia delante.
Partes superiores duraderas
Nuestras zapatillas están hechas para acompañarte durante muchas temporadas. Las Air Max 90 se confeccionan con materiales resistentes que te dan la confianza que necesitas para llegar más lejos y superar tus metas. Tenemos pares que combinan piel, tejido antidesgarro y goma para crear un look por capas diseñado para durar. Si entrenas cuando hace calor, busca las opciones con orificios en la puntera, que aumentan la circulación de aire y aportan mayor transpirabilidad cuando aumenta la intensidad. Además, con el cierre de cordones clásico, puedes ajustarlas perfectamente y moverte con total seguridad.
Estilos para todos los gustos
Las vanguardistas Air Max 90 conjugan el ADN de Nike y los diseños retro con siluetas elegantes y combinaciones de colores actuales. Los revestimientos cosidos aportan resistencia, mientras que los detalles de aire noventero añaden el toque urbano. ¿Aspiras a la máxima funcionalidad sin renunciar a la comodidad? Elige unas Nike Air Max 90 con presillas en el talón y la lengüeta para ponértelas y quitártelas fácilmente. La zona del tobillo con un suave acolchado las convierte en unas zapatillas supercómodas para que no te distraigas ni un instante en tus carreras. Y como tenemos tallas para todas las edades, toda la familia puede unirse a la aventura.
Aptas para el mal tiempo
Con las versátiles Air Max 90, el mal tiempo no será un problema para seguir con tus entrenamientos. Las suelas exteriores de goma con diseño tipo gofre ofrecen una tracción y un agarre increíbles para que camines, corras y saltes con velocidad y precisión, incluso en suelos resbaladizos. Además, los pares con una parte superior repelente al agua y un acolchado ajustado alrededor del tobillo impiden que entren la lluvia y la humedad.
Un futuro mejor
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige las zapatillas Nike Air Max 90 con la etiqueta de Materiales sostenibles, lo cual significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.