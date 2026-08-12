Zapatillas Nike Air Max 1: muévete con libertad
Cuando lanzamos las zapatillas Air Max 1 en 1987, fueron las primeras en integrar una unidad Air visible desde el exterior. Desde entonces, se han convertido en el modelo de referencia para quienes buscan un nivel de sujeción y comodidad que permita moverse con confianza. En cuanto te las pones y sientes su revolucionaria amortiguación, entiendes por qué son las reinas indiscutibles.
Diseño icónico
Al idear las Air Max 1, el diseñador Tinker Hatfield creó uno de nuestros modelos más emblemáticos. Su inspiración vino de una fuente insólita: el centro Pompidou de París y su diseño de dentro hacia fuera. Hatfield quería que la tecnología vanguardista de la unidad Nike Air se viera al instante en la silueta de la zapatilla, así que reflexionó sobre cómo mostrarla desde fuera. Los avances tecnológicos del laboratorio de Nike hicieron posible recortar parte de la mediasuela para dejarla al descubierto. Esta característica exclusiva sigue siendo una parte esencial del diseño actual.
Pisada potente y mullida
Detectar la unidad Air en las zapatillas Nike Max Air 1 es muy sencillo: puedes verla en la ventana lateral en forma de pastilla. Esta membrana actúa como un pequeño trampolín y se levanta al pisarla con el talón. Cada paso, ya sea caminando o esprintando, resulta más cómodo. La unidad absorbe el impacto y protege las articulaciones y los músculos para que puedas correr y jugar más rápido. Además, se combina con una mediasuela de espuma ligera que aporta amortiguación adicional.
Silueta clásica y un gran agarre
La unidad Air no es la única tecnología que hace destacar las zapatillas Air Max 1. También presentan características inteligentes que te ayudan a seguir adelante. Por ejemplo, las suelas exteriores de goma adherente con diseño tipo gofre añaden tracción y estabilidad, mientras que la zona del tobillo acolchada y de perfil bajo aporta comodidad y un toque elegante. ¿Buscas algo que vaya con tu estilo? Echa un vistazo a los últimos diseños y descubre siluetas clásicas con paneles texturizados y tejidos con estampados en contraste que les dan un aire actual. Independientemente de las zapatillas Nike Air Max 1 que elijas, todas se completan con nuestro icónico Swoosh.
Tallas para todas las edades
En Nike creemos que la tecnología innovadora debería ser para todo el mundo, lo que incluye a atletas más jóvenes. Las zapatillas Air Max 1 también están disponibles en todo tipo de tallas infantiles. Si buscas un modelo para los más peques, examina las opciones con el sistema Nike EasyOn, que hace que puedan ponerse y quitarse las zapatillas en un instante. Los cordones clásicos brindan la nota atemporal, al tiempo que la tira de cierre por contacto permite abrocharlas con rapidez. Pueden jugar con total libertad gracias a las ranuras flexibles de las suelas, que favorecen un movimiento natural del pie.
Un futuro con cero residuos
Cuidar del planeta es cosa de todo el mundo. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige zapatillas Nike Air Max 1 con la etiqueta de Materiales sostenibles, lo cual significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.