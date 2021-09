5 senyals que indiquen que el teu cos necessita un dia de descans i recuperació, segons els experts

Probablement saps que t'ho has de prendre amb calma. Potser és una bona idea recuperar el rodet d'escuma quan les cames et tremolen tant que amb prou feines pots caminar. Tanmateix, el dolor muscular, fruit dels trencaments microscòpics a les fibres musculars a causa de l'esforç durant l'exercici (i la resposta del cos per reparar aquest dany), no és l'únic factor que indica que el teu cos i la teva ment necessiten un descans.

Continuar fent exercici quan tens dolor muscular pot fer-te sentir invencible. Així i tot, Andrew Watkins, entrenador i director de força i condició física a Sports Performance Lab, afirma que, si no dediques temps al descans i a la recuperació, el teu cos no tindrà ocasió de recuperar l'energia i reparar els teixits. Aquest esforç físic afecta la capacitat del cos per rendir al màxim. Si a més pateixes estrès mental i emocional, encara serà més difícil recuperar-se dels entrenaments, cosa que pot provocar més perjudicis que no pas beneficis a la llarga.

Per sort, saber quan posar el fre a l'hora d'entrenar és bastant senzill. "El teu cos és una màquina que et farà saber quan has de parar", diu Watkins. El dolor muscular és important, però és només un dels senyals. Presta atenció a les indicacions menys habituals que t'avisen que cal recuperar-se i descansar.