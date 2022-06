Pros i contres de l'entrenament en ratxes

Les ratxes et donen més responsabilitat sobre el teu progrés. Un repte a curt termini amb un temps determinat fa que no hagis de pensar en el que faràs i t'estalvia maldecaps. I el més important és que acaba de cop. Per al Dr. Jim Afremow, especialista en psicologia de l'esport i autor de The Champion's Mind, tenir una data límit fa que ens centrem més. "Molts gimnasos utilitzen aquests programes de duració determinada perquè, com passa amb qualsevol objectiu, fixar un punt final fa que el progrés sigui mesurable i assolible", explica. "D'aquesta manera, es creen fites i objectius". Per cert, les ratxes també són una oportunitat perfecta per mostrar-se a les xarxes socials i mantenir l'honestedat fins al final.



Si no t'has entrenat mai abans, una ratxa pot ser la rutina ideal per a tu. Segons Tom Cowan, fisiòleg de l'exercici a Londres, "un repte definit pot donar-te la motivació que necessites per començar a activar-te físicament". Probablement, aquest nou impuls motivador comportarà molts avantatges addicionals. "Les ratxes poden augmentar ràpidament la motivació i ajudar a convertir l'exercici en una part de la teva rutina diària", explica Cowan. "Si practiques el mateix moviment durant diverses setmanes, podràs veure una millora en la teva tècnica". La clau és la perseverança.