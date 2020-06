Per què necessites carreres de recuperació

Recuperar-te dels esforços pot ajudar-te a millorar la teva velocitat i potència com a runner.

Si bé és cert que fer esprints, pujar pendents i registrar desenes de quilòmetres pot fer-te sentir invencible, el teu cos necessita carreres més relaxades per absorbir tot el treball que has fet i tornar a posar-te en marxa més ràpid. Avui t'expliquem per què la recuperació activa pot millorar la teva resiliència i quan has de programar-la.



Quan els runners parlen de running, segur que acaben per parlar del ritme. "Quin és el teu objectiu de temps? Com són de ràpids els teus intervals? Quins han sigut els teus temps parcials?" En resum, et prendran més seriosament en funció de la teva velocitat.



No obstant això, és millor parlar de la poca velocitat que has assolit en la teva carrera de recuperació. "Una carrera de recuperació és probable que sigui la carrera més curta i senzilla que faràs en tota la setmana", ens explica Jason Fitzgerald, entrenador certificat per USA Track & Field, entrenador en cap de Strength Running i presentador del podcast Strength Running. "Té nombrosos beneficis físics, el més important dels quals és la recuperació activa".



Qualsevol tipus d’esforç de baixa intensitat després d’un entrenament més difícil pot considerar-se recuperació activa. Pel que fa als runners, pensa en una carrera senzilla on mai et preocuparàs per la teva velocitat. "El ritme de recuperació no és un ritme realment, sinó que és més com un esforç", ens explica Fitzgerald. Per descriure com hauria de ser la carrera, ens recomana pensar en tres aspectes que comencen per C: comoditat, control i conversa (que fa referència al diàleg que has de poder mantenir sense ser quedar-te sense alè). "Si necessites una xifra per tenir una referència, aquest esforç ha d'estar entre un 1 i un 3 en una escala de 10", afegeix Fitzgerald.