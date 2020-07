Consells per saber si estàs o no en condicions de córrer

Hi ha milions de motius pels quals pots dubtar si has de córrer o no avui: ahir el taló et feia mal, encara tens els bessons carregats per la llarga ruta amb bicicleta del diumenge, vols fer una carrera de 20 km i no has descansat en setmanes, tens molt d'estrès acumulat per culpa de la feina i la casa.



Segons el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett, una bona manera de decidir-te és escoltar el teu cos. Et farà saber si els músculs estan una mica fatigats o si no pots més, o bé si una carrera et pot ajudar a alliberar estrès o, si en canvi, et pot produir més ansietat en un dia atrafegat.



Per escoltar bé el teu cos cal molta pràctica, però conèixer-se a un mateix de manera profunda és vital pel que fa al running, afirma l'atleta olímpica Marielle Hall, corredora professional de llarga distància i atleta de Nike.



"Saber quan toca descansar és tan important com un rècord personal o un entrenament bo. Desenvolupes una intuïció sobre el teu cos i aprens a distingir entre una molèstia i un mal que provoca lesions". Aquest coneixement de tu mateix et pot portar al següent nivell de running, afirma Hall. No tens l'obligació de descansar perquè tens una lesió o la sensació d'esgotament total. Tu tens el control i la capacitat de prendre una decisió que millorarà el teu rendiment en el futur.