Consells per saber si estàs o no en condicions de córrer

Córrer o no córrer: aquesta és la resposta
Consells
Cada dia has de prendre una decisió. Aquest consell senzill t'ajudarà a prendre la decisió correcta.
Hi ha milions de motius pels quals pots dubtar si has de córrer o no avui: ahir el taló et feia mal, encara tens els bessons carregats per la llarga ruta amb bicicleta del diumenge, vols fer una carrera de 20 km i no has descansat en setmanes, tens molt d'estrès acumulat per culpa de la feina i la casa.
Segons el Global Head Coach de Nike Running Chris Bennett, una bona manera de decidir-te és escoltar el teu cos. Et farà saber si els músculs estan una mica fatigats o si no pots més, o bé si una carrera et pot ajudar a alliberar estrès o, si en canvi, et pot produir més ansietat en un dia atrafegat.
Per escoltar bé el teu cos cal molta pràctica, però conèixer-se a un mateix de manera profunda és vital pel que fa al running, afirma l'atleta olímpica Marielle Hall, corredora professional de llarga distància i atleta de Nike.
"Saber quan toca descansar és tan important com un rècord personal o un entrenament bo. Desenvolupes una intuïció sobre el teu cos i aprens a distingir entre una molèstia i un mal que provoca lesions". Aquest coneixement de tu mateix et pot portar al següent nivell de running, afirma Hall. No tens l'obligació de descansar perquè tens una lesió o la sensació d'esgotament total. Tu tens el control i la capacitat de prendre una decisió que millorarà el teu rendiment en el futur.
El canvi senzill
Si dubtes si has de córrer, fes-te la següent pregunta: com em farà sentir aquesta carrera?
Aquest és el consell que ens dona Shalane Flanagan, entrenadora del Bowerman Track Club i participant en quatre olimpíades. "Si córrer et causa molt d'estrès, si sents dolor o creus que no et millorarà el dia, la resposta és: avui no toca córrer".
Flanagan, que fa poc que s'ha recuperat de dues operacions al genoll, afirma que sol fer-se aquesta pregunta sovint. "He de fixar-me en les pistes que em dona el cos i tenir una conversació honesta amb mi mateixa".
L'honestedat també implica saber quan t'estàs saltant una carrera perquè t'estàs convencent d'allò, segons diu Bennett. Si penses que són imaginacions teves, t'has de convèncer per sortir només cinc minuts. Sempre pots parar de córrer i caminar. Però potser començar a córrer era la part més complicada i aquests 30 minuts de carrera eren precisament el que necessitaves.
Si ets un corredor compulsiu que sempre vol assolir els objectius que es marca, recorda el missatge de Brett Kirby, doctor i científic de rendiment humà que ha treballat amb alguns dels corredors més importants del món al Nike Sport Research Lab.
"Has d'establir una relació amable amb el running, no una d'agressiva, del tipus 'Ho donaré tot i faré molts quilòmetres i, l'endemà, em tancaré i no sortiré per res'. Aquesta intensitat sense cap enfocament no se sol traduir en èxit".
"He de fixar-me en les pistes que em dona el cos i tenir una conversació honesta amb mi mateixa".
Shalane Flanagan
Entrenadora del Bowerman Track Club i participant en quatre olimpíades
Més consells perquè no deixis de moure't
01. Aprèn dels teus errors.
Has fet una carrera llarga després de dormir malament i no ha anat bé? La conclusió és evident: la pròxima vegada has d'adaptar l'entrenament. Ens ho explica Kirby: "Mortificar-se després de saltar-se un dia o tenir una mala carrera augmenta la sensació de càstig. S'obtenen millors resultats en acceptar els errors, aprendre i tirar endavant".
02. Prova de fer una altra cosa en comptes de córrer.
Si creus que, físicament o mentalment, no et ve de gust una carrera, prova d'aixecar pesos, practicar ioga o fer una passejada llarga. Aquest és un dels consells que ens dona el terapeuta i membre del Nike Performance Council Derek Samuel. Els entrenaments alternatius preparen el cos per a la següent carrera i, a més, eviten que pensis en el running com a una activitat negativa, segons diu Samuel.
03. Adapta el teu pla.
Bennett recorda que el temps de recuperació no implica que hagis de deixar de córrer. Una carrera pot ser una activitat catàrtica a nivell mental que permet alliberar estrès i ansietat, i potser no aconseguiràs això amb carreres de velocitat ni els intervals d'alta intensitat que tens planificats. "L'objectiu és progressar i, per aconseguir-ho, de vegades cal fer canvis. Hi ha moltes maneres de modificar una carrera: pot ser més curta, més lenta, per un terreny més pla... Totes aquestes variants poden aportar el canvi de tendència que el cos i la ment necessiten".
04. Deixa coses pendents.
"Si et passes, en pagaràs el preu d'una manera o una altra", avisa Samuel. Sempre diu als seus clients que està bé anar-se'n a dormir amb la frase "He de fer més" al cap. "Això alimentarà la teva passió i evitarà que pensis 'he fet massa avui i em sento malament'".