Com pots prevenir lesions habituals relacionades amb el running, segons els experts

Pensa en la tensió acumulada al cos després d'haver estat tot el dia davant de l'ordinador amb una postura encongida. Això no et permetrà córrer amb moviments fluids i amples. Posar-te a fer running sense preàmbuls et pot portar a estirar massa els músculs i a no reforçar-los com cal, segons Patel. Planteja-t'ho així: si no actives els músculs principals (els glutis), els secundaris (com ara els bessons o els isquiotibials) han de fer el treball dels principals, la qual cosa afegirà més estrès a les articulacions dels turmells i els genolls.



No cal invertir gaire temps en l'escalfament. El d'activació dinàmica (estiraments basats en el moviment en lloc dels estàtics) prepara el cos i activarà els músculs adients abans de córrer, explica Patel. Fer una rutina prèvia de cinc minuts amb una sèrie de 10 repeticions d'estiraments de cames dinàmics (com ara gambades o moviments de cama laterals) també t'ajudarà a córrer durant més temps segons ha demostrat un estudi a Journal of Strength and Conditioning Research. Els dies que no tens ni cinc minuts per escalfar bé, ves a un ritme molt suau durant els cinc primers minuts de la sessió. Pots començar caminant de pressa o amb un trot suau.





Ara ja ho saps: el secret per córrer durant més temps no és aconseguir fer carreres més ràpides o recórrer un nombre determinat de quilòmetres. Es tracta de treballar tot el possible fora dels camins, l'asfalt o la cinta perquè córrer sigui tan positiu per al cos com per a la ment.