11 regals Nike Tennis per a jugadors de tots els nivells

Les samarretes de màniga curta de tennis Nike són un regal perfecte per a aficionats a aquest esport, tant si prefereixen un polo ajustat com si s'estimen més una peça ampla que gestioni la suor i els protegeixi les espatlles del sol. La samarreta de màniga curta NikeCourt Dri-FIT Rafa (una opció genial per a fans de Rafa Nadal), per exemple, està confeccionada amb un teixit de punt suau, que la converteix en una peça bàsica de qualsevol armari, tant per jugar a tennis com per al dia a dia.