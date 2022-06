Com pots saber si tens un cop de calor i què cal fer, segons els metges

Abans de destacar els senyals d'esgotament per calor, és útil saber què implica aquest trastorn i en què es diferencia d'altres problemes similars.

Segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units, hi ha diversos tipus de malalties relacionades amb la calor. N'hi ha des de lleus fins a potencialment mortals. Algunes de les afeccions més lleus poden ser les granissades per calor, que solen provocar petites butllofes, o les rampes, que inclouen espasmes musculars. D'altra banda, el cop de calor és l'afecció més seriosa i pot ser mortal si no es tracta de seguida.

En l'escala de gravetat, l'esgotament a causa de la calor se situa entre una granissada per calor i un cop de calor. L'esgotament per calor ocorre quan el cos se sobreescalfa, segons el Dr. Ali Mesiwala, neurocirurgià i especialista en esports a DISC Sports and Spine Center a Newport Beach, Califòrnia (EUA).

"El cos ha de regular la calor que es perd quan fa fred o la calor que es guanya amb temperatures altes per mantenir una temperatura corporal normal", explica l'especialista. "Normalment, el cos sua quan fas exercici, i l'evaporació de la suor el refreda. En ambients càlids i humits, aquest mecanisme de refredament no funciona bé".

Si tens deshidratació, has consumit grans quantitats d'alcohol o portes roba que no permet que la suor s'evapori fàcilment (prova aquesta roba amb gestió de la suor), el risc de patir esgotament a causa de la calor pot augmentar, tal com diu Mesiwala. Això passa especialment quan, a més, fas una activitat física dura, com ara el running o el HIIT, durant els períodes de molta humitat.

Mesiwala explica que "quan el cos no pot regular la seva temperatura en aquesta situació, els símptomes evolucionen ràpidament, i, si tens deshidratació, pot passar una desgràcia". Segons l'expert, en aquest cas, estaríem molt a prop del cop de calor. Tanmateix, com l'esgotament per calor pot ser una reacció a mig camí, és crucial detectar-lo abans que sigui més seriós.