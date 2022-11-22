Les millors idees de petits regals de Nadal Nike per a adolescents

Les vuit millors idees de detallets Nike per a adolescents
Guia de compra
Si busques el regal perfecte per a un adolescent, aquesta guia t'ajudarà a trobar alguna cosa que segur que li agradarà.
Triar el regal idoni per a un adolescent pot resultar intimidador. La millor manera de trobar el regal petit que li il·luminarà la cara és fixar-te en els interessos, les aficions i l'estil que té.
Aquestes idees de detallets són útils per a qualsevol ocasió: Nadal, l'aniversari o la graduació. Dona un cop d'ull a aquestes vuit idees de regals petits per a adolescents.
Contingut relacionat: Els vuit millors detallets Nike per a dona
Les vuit millors idees de detallets Nike per a adolescents
1. Samarreta estampada Nike
Als adolescents els agrada que els regalin roba, sempre que sigui roba que vulguin portar. Aposta per les samarretes estampades Nike. Tria entre els models de samarretes estampades Nike SB o All Conditions Gear, o decanta't per un disseny Swoosh clàssic. Les samarretes estampades Nike estan disponibles en màniga llarga, màniga curta i tirants.
2. Gorra sense visera Nike
Una cosa bona del fred és que tornen les gorres. Si el destinatari té un estil bàsic, opta per una gorra de pescador sense floritures. També pots escollir gorres amb borla, de teixit Knit o amb folre de teixit Fleece. Si el que li agrada és l'esport, busca una gorra amb els colors i l'escut del seu equip preferit.
Contingut relacionat: Les millors gorres sense visera Nike que pots comprar ara mateix
3. Accessoris per als cabells Nike
Si el regal és per a algú a qui li agrada completar el seu look amb gomes, lligacues i llaços, Nike ofereix opcions per a tots els estils. La col·lecció inclou gomes de vellut, llaços grans que permeten lluir l'Swoosh i lligacues estampats que queden perfectes tant als cabells com al voltant del canell.
4. Ulleres de sol Nike
Escull unes ulleres de sol que s'ajustin als gustos del noi o la noia: d'estil aviador, amb lents de mirall o especials per a running. Si es passa el dia davant la pantalla, pots optar per unes ulleres Nike que protegeixin els ulls de la llum blava.
Contingut relacionat: Les millors ulleres de sol Nike de running
5. Corretja per a rellotge Nike
Si l'adolescent a qui fas el regal fa servir un Apple Watch, pot ser un bon moment per comprar-li una corretja nova. La corretja Nike Sport Loop està feta amb teixit de nylon transpirable i presenta el logotip Swoosh icònic en diversos colors, com negre, blanc, Olive o els colors de l'Orgull. Una altra opció són les corretges Nike Sport Band, confeccionades amb un fluoroelastòmer amb perforacions que ofereix un tacte suau en contacte amb la pell. Hi ha diversos colors disponibles, com ara blanc, negre, gris, vermell o rosa.
6. Ampolla d'aigua Nike
Una ampolla d'aigua Nike és un regal senzill que segur que farà servir amb freqüència. Pots optar per una ampolla robusta d'acer inoxidable perquè resisteixi els cops quan la porti d'aquí cap allà.
Contingut relacionat: Aquesta és la quantitat d'aigua exacta que has de beure cada dia, segons els experts
7. Mitjons Nike
Els mitjons poden ser un regal estàndard, però no tenen per què ser avorrits. Els mitjons Nike estan disponibles en diversos colors, com ara tie-dye i dip-dye. Pots escollir mitjons que s'adaptin a les seves aficions, com uns mitjons amb amortiment per córrer o entrenar-se, o bé uns mitjons per sobre dels bessons per jugar a futbol o a beisbol.
8. Targeta de regal Nike
Si al destinatari li agraden tots els productes Nike, amb una targeta de regal segur que l'encertes. Així podrà triar el que vulgui i no hauràs d'endevinar-ho. Si el vols sorprendre una mica més, pots amagar la targeta dins una gorra sense visera, una ampolla d'aigua o un parell de mitjons Nike.
Contingut relacionat: Els vuit millors detallets Nike per a home
Text: Emilia Benton