Els millors conjunts Nike Tennis per a dona

Vuit bàsics per completar qualsevol conjunt de tennis
Guia de compra
Llueix el millor estil a la pista amb aquests bàsics de tennis de Nike.
La roba de tennis, amb faldilles, vestits, samarretes de tirants, polos i sabatilles versàtils, també et pot servir per anar a fer un mos després d'un partit o per anar a fer la compra.
Els conjunts de Nike Tennis per a dona s'han dissenyat pensant en atletes que s'hi dediquen de debò. Tant és si tot just hi comences a jugar o si hi competeixes: aconseguir un bon conjunt de tennis pensat per moure't ràpidament i còmodament a la pista és imprescindible.
Vuit productes essencials per completar el teu conjunt de tennis de Nike
1. Faldilles i vestits Nike Tennis
Les faldilles i els vestits de tennis Nike s'han dissenyat amb materials lleugers que gestionen la suor, i sovint inclouen pantalons curts cenyits integrats per resistir els lliscaments més intensos i evitar el fregament. Aquestes faldilles ofereixen transpirabilitat i faciliten el moviment, i són perfectes tant per a atletes d'elit com per a principiants.
2. Samarretes de tirants i sense mànigues Nike Tennis
Les samarretes sense mànigues o de tirants dissenyades per competir et permeten moure els braços i les espatlles per arribar a fer tornades a l'altra punta de la pista i serveis potents.
Moltes samarretes i samarretes de tirants de tennis de Nike es fan amb fibres de polièster reciclat i inclouen tecnologia Nike Dri-FIT per allunyar la suor de la pell i permetre que s'evapori més ràpid.
3. Sostenidors esportius Nike Tennis
És possible que els sostenidors esportius no sempre es vegin, però són imprescindibles en qualsevol conjunt de tennis. Els millors sostenidors esportius Nike per jugar a tennis són els models de subjecció mitjana o alta que ofereixen un ajust compressiu i cenyit durant els partits. El tennis és un esport d'alt impacte, i poder moure't amb seguretat, rapidesa i comoditat a la pista és clau.
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4. Sabatilles de tennis NikeCourt
Les sabatilles poden marcar la diferència en els teus looks, sobretot per jugar a tennis. Les sabatilles de tennis NikeCourt estan disponibles en una gran varietat de colors i dissenys cridaners, amb soles que inclouen tecnologia per millorar els salts. Aquestes tecnologies inclouen el Zoom Air, l'escuma Nike React i, en alguns casos, una placa completa que actua com a trampolí per ajudar en els salts verticals a la pista.
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5. Viseres, gorres i cintes absorbents Nike Tennis
Mantenir els cabells i la suor allunyats de la cara a la pista de tennis és imprescindible. Tant si vols protecció addicional contra el sol en forma de gorra o visera, com si només vols controlar els cabells, les viseres, gorres i cintes absorbents Nike són accessoris pràctics per a qualsevol jugador i jugadora de tennis.
6. Jaquetes Nike Tennis
Si necessites una capa addicional per mantenir la calidesa dels músculs o si vols una peça per abrigar-te després dels partits, les jaquetes de tennis Nike són una opció pràctica que pots portar a la motxilla o a la bossa d'esport. Les jaquetes també et permeten combinar diferents colors i estils, així que són ideals per marcar tendència després dels partits.
7. Pantalons Nike Tennis
Per a l'escalfament els dies de fred o en general, opta per uns pantalons de tennis lleugers. Els models de tennis NikeCourt inclouen vores inferiors amb cremallera perquè siguin fàcils de posar i treure.
8. Dessuadores amb caputxa i sense Nike Tennis
A més de regular la temperatura, les dessuadores amb caputxa i sense són amples i ofereixen suavitat i un estil informal per complementar l'equipament de tennis d'alt rendiment. Surt a fer un mos després del teu pròxim partit o posa't una dessuadora de tennis Nike i relaxa't amb estil.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise