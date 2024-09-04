Què és el pickleball? Com s'hi juga?
Esport i activitat
Dos experts expliquen tot el que cal saber sobre el pickleball i donen alguns consells per jugar-hi.
El pickleball és un esport de molt de renom als Estats Units, i la seva popularitat està augmentant a tot el món. Segons la Sports and Fitness Industry Association, el nombre de persones que practicaven aquest esport es va duplicar el 2022 als Estats Units, i en tres anys ha augmentat gairebé en un 159 %.
I no és gens estrany: aquest esport, que es juga amb pales i una pilota de plàstic, és divertit, dinàmic i fàcil d'aprendre. Des que es va inventar fa gairebé 60 anys, s'ha demostrat que el pickleball és un esport per a tot tipus de persones, des dels que el tenen com a hobby fins als atletes més disciplinats. Gràcies a l'augment de la seva popularitat, cada cop és més fàcil tant per als esportistes novells com per als veterans trobar l'oportunitat de jugar-hi.
Tens ganes de provar-ho? A continuació t'expliquem tot el que et cal saber sobre el pickleball i et donem consells d'experts per aprendre a jugar-hi.
Com es juga a pickleball?
Per jugar a pickleball, es necessiten unes pales més grosses que les de ping-pong, però més petites que les raquetes de tennis. Poden estar fetes de fusta, plàstic, fibra de carboni o altres materials. Els jugadors fan servir una pilota de plàstic foradada d'una mida semblant a la d'una de beisbol.
Un partit es pot jugar com a individuals (u contra u) o com a dobles (dos contra dos), i es disputa en una pista que fa més o menys la meitat que una pista de tennis estàndard. Al centre de la pista hi ha una xarxa de 86 cm d'alçària.
Abans de començar a jugar, dona un cop d'ull a les normes bàsiques que es descriuen a continuació. Si vols convertir-te en professional, el manual de l'associació USA Pickleball t'anirà perfecte.
1. La pilota ha de passar per sobre la xarxa i aterrar dins de les línies de la pista. Aquesta és una norma comuna de tots els esports de raqueta, i el pickleball no n'és una excepció. La pilota ha de volar per sobre la xarxa i aterrar dins dels límits de la pista, marcats amb una línia. Si un equip o un jugador llança la pilota fora dels límits, el jugador o l'equip contrari guanya un punt.
2. Els jugadors no poden ser a la zona de no volea en el moment de colpejar la pilota. A cada costat de la xarxa hi ha una àrea d'uns 2 metres marcada amb una línia paral·lela que s'anomena "zona de no volea" i que van idear els inventors de l'esport per evitar que els jugadors més alts tinguessin avantatge. Els participants no poden tenir els peus en aquesta zona quan colpegen la pilota.
3. Els serveis s'han de fer amb mà baixa des de la línia de fons i han de caure fora de la zona de no volea. Quan fan un servei per marcar un punt, els jugadors s'han de situar a la línia de fons, la ratlla que marca el final de la pista i que queda paral·lela a la xarxa. Llavors, cal colpejar la pilota amb mà baixa i fer-la anar a l'altre costat de la xarxa més enllà de la línia de no volea.
4. En el primer cop de cada equip, la pilota ha de botar una vegada a la superfície abans que el jugador o l'equip contrari la pugui tornar. Quan un jugador o un equip fa un servei, l'equip contrari ha de deixar botar la pilota un cop abans de colpejar-la per passar-la de nou a l'altre costat de la xarxa. Quan la pilota torna a l'equip que ha tret, aquest l'ha de deixar botar un cop abans de tornar-la a colpejar.
A partir de llavors, els equips poden colpejar la pilota sense deixar-la botar primer. Aquest tipus de cop, en què es colpeja la pilota a l'aire en lloc de deixar que boti, s'anomena "volea".
5. Si la pilota rebota dos cops al mateix costat, l'equip que l'ha llançat guanya un punt. Igual que en el tennis, si un equip passa la pilota a l'altre costat de la xarxa i rebota dues vegades abans que l'altre equip la torni, els jugadors que l'hagin llançat guanyen un punt.
6. Només pot sumar punts l'equip que treu. Si l'equip que ha tret guanya un punt, l'anota. Si l'equip que no ha tret guanya un punt, la puntuació no canvia. Llavors, l'equip que ha guanyat és el que treu la pilota quan es juga el pròxim punt.
7. Per guanyar un partit, s'han d'aconseguir 11 punts i superar l'equip contrari amb un marge de 2 punts.
Per què és tan popular el pickleball?
Rick Witsken és un antic jugador professional de tennis, entrenador de pickleball i un dels cofundadors de la National Pickleball League, una nova lliga professional per a jugadors a partir de 50 anys. Segons ell, la corba d'aprenentatge senzilla del pickleball és un dels principals atractius d'aquest esport. Els jugadors comencen a gaudir-ne en només uns minuts.
"És molt més fàcil dominar el pickleball que el tennis", diu Witsken. Segons l'entrenador, les persones que aprenen a jugar a tennis poden tardar unes quantes classes a aprendre a tornar la pilota tres vegades consecutives.
"Amb el pickleball, ho pots aconseguir en els primers cinc minuts. I, com més dura la ronda, més s'emocionen els jugadors i més bé s'ho passen. Aquesta facilitat per jugar mínimament bé a pickleball fa que sigui molt millor que el tennis, i per això s'ha convertit en un esport tan popular", explica.
Ernie Medina, representant de l'associació USA Pickleball i entrenador certificat de l'organització Professional Pickleball Registry, ho confirma: segons ell, la popularitat d'aquest joc està relacionada amb el fet que s'assembla més a una versió gran del ping-pong que a una versió petita del tennis.
Witsken assenyala que la mida de la pista també hi pot tenir un paper important des del punt de vista social. Com que els jugadors estan més a prop els uns dels altres i no han de córrer tant, poden xerrar i riure fàcilment amb cada punt.
Tanmateix, el fet que la pista sigui petita no vol dir que no es faci exercici amb el pickleball. Un estudi del 2021 publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health va descobrir que els adults amb un estil de vida sedentari que començaven a jugar a pickleball augmentaven la potència de les cames en un 11 % en només sis setmanes.
En comparació amb l'entrenament per a futbol d'alta intensitat, els homes d'edat avançada solen augmentar la potència de les cames en un 15-16 % en quatre mesos. A més dels beneficis per a la salut física, la gent que jugava a pickleball i va participar en l'estudi va dir que l'esport era divertit i que els agradava jugar-hi. Els participants van fer 4,5 hores d'exercici de mitjana durant el període de sis setmanes, i van dir que el seu benestar havia augmentat al llarg d'aquest temps.
Com es va inventar el joc i per què se'n diu pickleball?
Segons l'associació USA Pickleball, l'esport es va inventar l'any 1965 a Bainbridge Island, a la costa de Seattle (Washington, EUA). Joel Pritchard, antic membre del congrés dels Estats Units de l'estat de Washington, estava de vacances amb el seu amic Bill Bell. Els dos homes van idear l'esport quan es van posar a jugar amb pales de ping-pong i una pilota foradada en una antiga pista de bàdminton.
Al llarg dels dies següents, van afegir alguns canvis al joc i van acabar abaixant la xarxa i fent l'esport més accessible tant per a infants com per a adults. El primer canvi va consistir a establir que la pilota havia de rebotar un cop després del servei i després de la primera tornada. El segon va ser marcar la zona de no volea, que, segons Bell, anul·lava el possible avantatge dels jugadors més alts.
Joan, la dona de Pritchard, va dir que es va inventar el nom "pickleball" perquè el joc s'havia creat a partir d'altres esports.
"Em recordava al 'pickle boat', un terme que es fa servir en anglès en les competicions nàutiques per referir-se a un equip format per remers que s'havien quedat sense lloc a altres barques", va explicar en el seu moment.
En què es diferencia el pickleball del tennis?
Tot i que el pickleball se sol disputar en una part d'una pista de tennis i tots dos esports es juguen amb raquetes i una pilota, són força diferents l'un de l'altre. Entre les diferències més importants hi ha:
- La mida de la pista: una pista de pickleball és més petita que una de tennis. Segons les normes de l'associació USA Pickleball, aquest esport es juga en un espai de 6 metres d'amplada i gairebé 13,5 de llargada. La part posterior de cada costat de la pista es divideix en àrees de servei de 3 metres d'amplada amb línies blanques perpendiculars. A l'altre costat de la xarxa hi ha una àrea de 2 metres de llargada que s'anomena "zona de no volea".
Les pistes de tennis són molt més grans, ja que fan 24 metres de llargada, amb una àrea de 8 metres d'amplada per a individuals i d'11 metres d'amplada per als dobles. Les línies de les pistes de tennis també són diferents. En lloc de tenir una línia perpendicular a la part posterior de cada costat, n'hi ha una a la zona propera a la xarxa. A més, les pistes de tennis no tenen zona de no volea.
Com que la pista de pickleball és més petita, no cal córrer tant en aquest esport, un altre motiu pel qual s'ha fet tan popular.
Consell: si no hi ha una pista de pickleball allà on vius, pots crear-ne una en qualsevol lloc on tinguis una superfície d'asfalt prou ampla. L'associació USA Pickleball ofereix instruccions i indicacions sobre dimensions per crear la teva pròpia pista. Pots fer servir guix per marcar els límits de la pista i la zona de no volea. Pots trobar xarxes portàtils online, però també pots lligar una corda entre dues cadires per crear una xarxa improvisada.
- L'equipament: el pickleball es juga amb pales amb una cara llisa i no amb raquetes amb cordatge (com en el cas del tennis i el bàdminton). La pilota és de plàstic i està plena de forats, i no està feta de goma inflada ni coberta de feltre com les de tennis.
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- Les regles: hi ha unes quantes normes que varien en el pickleball. Per exemple, els serveis s'han de fer amb mà baixa, i la pala ha de tocar la pilota per sota de la cintura. El servei ha de caure a l'altre costat de la pista, més enllà de la línia divisòria paral·lela a la xarxa. En el tennis, en canvi, els serveis han d'aterrar dins dels límits de la línia horitzontal de l'altre costat de la xarxa. A més, en el pickleball la pilota ha de rebotar un cop a l'altre costat de la xarxa després de la primera tornada, cosa que no passa amb el tennis.
- La zona de no volea: en el pickleball, aquesta àrea té una llargada de 2 metres a cada costat de la xarxa i es marca amb línies paral·leles. No pots colpejar la pilota en l'aire si tens els peus dins d'aquesta zona. El tennis no inclou aquesta norma.
- La puntuació: en el tennis, el primer punt que es marca fa que la puntuació quedi 15-0, i els punts següents es compten com a 30 i com a 40. Un partit de tennis es pot guanyar amb només quatre punts si un jugador obté una puntuació de 15, 30, 40 i el punt següent. Tant el jugador o l'equip que treu com el que torna la pilota poden guanyar punts.
En canvi, en el pickleball, només l'equip que treu pot sumar punts al marcador. Si l'equip que fa la tornada guanya, passa a ser l'equip que treu a la pròxima ronda i, com a tal, té l'oportunitat de sumar punts. Els punts es compten d'un en un i els partits es guanyen amb 11 punts. El jugador o l'equip guanyador ha de superar el rival per un marge de 2 punts. Veuràs que el marcador té tres números, que representen la puntuació de l'equip que treu, la de l'equip receptor i el que indica quin jugador o jugadora de l'equip treu la pilota (1 o 2).
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Quin equipament es necessita per jugar a pickleball?
Per començar, necessitaràs pilotes i pales de pickleball. Les pales estan disponibles en una àmplia varietat de materials, des de la fusta més senzilla fins a la fibra de carboni (que sol ser l'opció més costosa).
Si ets principiant i vols triar una pala, Witsken recomana oblidar-se de la fibra de carboni i buscar-ne una amb forma de bresca al centre. Segons l'expert, aquest tipus de pales són més lleugeres i adients per a principiants. La pilota no rebotarà tan ràpid com ho faria amb una pala de fusta, així que serà més fàcil colpejar-la i fer que caigui dins dels límits indicats.
Els jugadors de pickleball també haurien de disposar de calçat esportiu pràctic que tingui tracció multidireccional sota el peu. Les sabatilles de tennis poden anar bé per jugar a pickleball. Pel que fa a la roba, tria peces lleugeres i transpirables que gestionin la suor per mantenir la comoditat i la frescor a la pista.
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Consells per a principiants del pickleball
En general, el pickleball és un esport fàcil d'aprendre, però necessitaràs una mica de pràctica per dominar-lo. Medina i Witsken donen un consell cadascú per ajudar les persones principiants a triomfar.
- Evita fer grans girs amb la pala.
Tal com explica Witsken, les persones que comencen a jugar a pickleball, sobretot si ja tenen experiència amb el tennis, tendeixen a portar el braç molt enrere com si fessin un cop amb una raqueta de tennis. Tanmateix, la pista de pickleball és petita, i tant les pilotes com les pales reboten, així que fer girs gaire amples amb la pala és contraproduent, ja que pot fer que la pilota caigui fora dels límits.
L'expert aconsella aprofitar la mida de la pista i l'equipament a favor teu. És millor fer girs curts i procurar controlar el punt on fas els cops. Segons l'entrenador, a mesura que vagis perfeccionant les habilitats, aprendràs a colpejar la pilota més ràpid, però fins i tot en aquest cas no et caldrà fer grans girs amb la pala.
- Mantén la pilota davant teu.
Medina diu que els principiants solen quedar-se quiets i estirar els braços per colpejar amb la pala, però això pot fer que sigui més difícil controlar la distància que recorrerà la pilota.
En lloc de quedar-te immòbil i allargar els braços, l'expert recomana moure els peus, de manera que la part frontal del cos quedi de cara a la pilota i en la direcció on vols fer-la anar. Abans de fer un punt, col·loca't en posició, amb els genolls lleugerament doblegats i la pala davant del cos.
"En aquesta postura, mira't els peus. Haurien d'estar formant una mena de ve baixa", diu.
L'expert recomana fer passos laterals o altres petits moviments per traslladar aquesta postura en forma de ve baixa abans d'afrontar cada cop. D'aquesta manera, tindràs més control i, per tant, augmentaran les teves probabilitats de llançar-la dins dels límits des del principi.
Text: Greg Presto