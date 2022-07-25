Com funciona la puntuació del tennis, segons els entrenadors

Anotació de tennis per a principiants: una explicació bàsica sobre com es guanya un partit
Esports i activitat
Impulsa la teva confiança a la pista i aprèn la terminologia relacionada amb els punts de tennis.
La pràctica del tennis ofereix molts beneficis per a la salut. Segons un estudi del 2017 al British Journal of Sports Medicine, els esports de raqueta, incloent-hi el tennis, es relacionen amb una reducció del risc de patir malalties cardiovasculars. Un altre estudi del 2018 de la Mayo Clinic demostra que la pràctica continuada del tennis millora l'esperança de vida.
Per altra banda, es tracta d'un esport amb regles una mica complicades, i això fa enrere a molta gent. El tennis és ple de termes i normes úniques i la majoria són bastant confuses per a les persones que comencen a jugar, com explica Mario Musa, entrenador de tennis certificat per l'Associació de Tennis Professional dels Estats Units i fundador de Tennis Racket Ball.
La manera com funciona l'anotació del tennis pot ser confusa per als nouvinguts a l'esport. Ara bé, un cop es coneixen els conceptes bàsics, és fàcil d'entendre.
Salta a la pista amb confiança després d'aprendre aquests termes clau sobre les puntuacions en aquest esport.
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Com s'estructura un partit de tennis?
Segons explica Rhonda Costa, entrenadora de tennis certificada pel Professional Tennis Registry (PTR) i fundadora d'Indie Tenis, un partit de tennis és fàcil d'entendre: dues (modalitat individual) o quatre (modalitat de dobles) persones juguen en una pista rectangular dividida per una xarxa.
Al començament del partit, els jugadors voleien una moneda per veure qui o quin equip treu primer. La persona que guanya el cara o creu tria si vol servir o cedir el servei a l'altre jugador o equip. L'altre jugador (o equip) pot escollir en quin costat de la pista vol començar el partit.
L'Associació de Tennis dels Estats Units indica que els jugadors també poden fer girar una raqueta per escollir l'ordre de servei.
Costa ens explica com comença un partit de tennis.
- El servidor té dos intents de servei.Per això, ha de portar dues pilotes a sobre. Això és més una qüestió d'etiqueta, però els jugadors s'ho prenen seriosament.
- Si el servei passa per damunt de la xarxa i cau al rectangle que es troba a la diagonal oposada del servidor, l'oponent té un bot per tornar la pilota al camp contrari. Un cop la pilota ha entrat en joc, un jugador ha de copejar la pilota per damunt de la xarxa i fer que caigui dins de les línies que limiten la pista (que també formen part del terreny de joc) o fer un cop guanyador que eviti que l'oponent pugui tornar la pilota.
- Si el servei toca la xarxa per sobre i cau al rectangle corresponent, el servidor rep un altre intent.D'això se'n diu "repetició" o "servei nul".
- Si el servei no cau al rectangle de servei corresponent, el jugador tindrà encara un intent. Si falla també aquest servei, perd el punt.
- Després de cada joc senar, els jugadors canvien de costat de la pista. Aquesta norma promou el joc net per evitar que el vent o el sol vagin en contra només d'un jugador.
Musa creu que hi ha una altra norma imprescindible que cal conèixer. Tots els jocs han de començar al costat dret. Aquesta norma s'aplica tant per al servidor com per al restador. El següent punt començarà al costat esquerre. Aquesta alternança es manté durant tots els jocs del partit.
També cal afegir que les pistes de tennis poden tenir diverses dimensions i tipus de superfície segons el nivell de joc i la modalitat de partit. Aquest article explicatiu del Comitè Olímpic Internacional proporciona més informació sobre els diversos tipus de pista.
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Com es fan punts?
Costa recorda una dada important: el servidor ha de comunicar la puntuació del joc abans del servei. Per tant, els jugadors han de conèixer els ets i uts del sistema d'anotació per competir en qualsevol nivell.
Musa ens comenta que, si no hi ha 40 iguals, el jugador que fa quatre punts guanya el joc. T'expliquem com funciona el sistema de puntuació:
- 0 punts = zero, o "love" en anglès
- 1 punt = 15
- 2 punts = 30
- 3 punts = 40
- 4 punts = joc
En cas d'empat, es fa servir la paraula iguals, o "all" en anglès. Aquí tens un exemple:
- Si els dos jugadors han guanyat 1 punt cada u, la puntuació és 15 iguals.
- Si els dos jugadors han guanyat 2 punts cada u, la puntuació és 30 iguals.
Ara bé, quan s'arriba a un empat a tres punts, les coses es compliquen una mica i només es fa servir la paraula iguals. Si dius "40 iguals", tothom sabrà que t'acabes d'iniciar a l'esport.
A més a més, no és més complicat només per la terminologia. La cosa és que el joc s'ha de guanyar amb una diferència de dos punts. Si el servidor guanya el punt d'iguals, llavors se'n diu avantatge a favor, o ad-in en anglès. Això vol dir que tenen avantatge per aconseguir el segon punt i guanyar el joc. Per cert, Ad-in és l'abreviatura d'advantage in.)
Si l'oponent guanya aquest punt, la puntuació torna a iguals. En canvi, si el restador guanya un punt d'iguals, el següent punt se'n diu punt de trencament (de servei) o bé avantatge en contra, o ad-out en anglès Igualment, ad-out és l'abreviatura d'advantage out.
Si el restador guanya aquest punt, també guanya el joc. El joc continua fins que un jugador guanya el punt d'avantatge i aconsegueix el joc.
Com es calculen els sets per guanyar el partit?
Un jugador o parella necessita guanyar almenys sis jocs per aconseguir un set.
Tal com indica l'Associació de Tennis dels Estats Units, hi ha dos tipus de sets: set d'avantatge i set de joc decisiu.
- Si es juga un set d'avantatge, un jugador o equip ha de guanyar sis jocs, amb una diferència de dos jocs, i no hi ha joc decisiu si s'arriba al 6-6. En aquest cas, el set continua fins que un jugador o equip guanya per dos jocs.
- Si es juga un set de joc decisiu, es juga un joc decisiu si s'arriba al 6-6.
El joc decisiu és diferent d'un joc normal. El guanya la primera persona que arriba a set punts, com sempre amb diferència de dos punts. El resultat final del set en aquest cas és de 7 jocs a 6.
Per guanyar un partit, un jugador o parella ha de guanyar dos sets si el partit és al millor de tres o tres sets si es juga al millor de cinc sets.
Quant es triga a aprendre a jugar al tennis?
Costa afirma que, si fem mitja, els jugadors nous triguen entre tres i quatre mesos en aprendre els conceptes bàsics per jugar amb confiança a la pista. Tanmateix, també indica que el més complicat de la corba d'aprenentatge són els aspectes relacionats intrínsecament amb el joc, com ara la posició de la mà per agafar la raqueta, el moviment de copejament i la potència. Aprendre com funciona la puntuació d'un partit de tennis ve abans que això.
Per descomptat, sempre va bé l'ajuda per accelerar el procés. És més fàcil aprendre les normes i la puntuació del tennis en un ambient formal, sia en una lliçó de tennis privada, sia en una classe en grup amb un professor amb llicència.
Text: Julia Sullivan, entrenadora personal certificada per l'American Council of Exercise