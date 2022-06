Les millors sabatilles Nike per a pickleball

Sabatilles de tennis Nike Zoom Air

La gran varietat de sabatilles de tennis per a la pista Nike Zoom Air ofereix un ampli ventall d'opcions als jugadors de pickleball. Si vols canalitzar l'energia d'una llegenda del tennis a la pista, opta per les NikeCourt Zoom Vapor Cage 4 Rafa, que s'anomenen així per Rafa Nadal. Aquest model incorpora un sistema de llaçada únic que proporciona més subjecció, alhora que el material de la sola exterior envolta l'entresola per oferir més durabilitat i un look diferencial. Igual que passa amb altres sabatilles de tennis per a la pista Nike Zoom Air, aquest disseny també inclou una unitat Zoom Air per sota de l'avantpeu per afegir una sensació reactiva en cada trepitjada i aterratge.



Una altra opció són les NikeCourt Zoom NXT, un model lleuger disponible per a home i dona. Aquest disseny presenta una zona del turmell còmoda i una malla transpirable per millorar la circulació de l'aire als peus. A més, la funda interior de les sabatilles redueix el lliscament durant el moviment.