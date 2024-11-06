El millor equipament de running d'hivern Nike per comprar ara
Guia de compra
Des de samarretes amb aïllament fins a sabatilles preparades per a la neu, amb l'equipament adequat de Nike, l'hivern no serà un impediment per a les teves curses.
Per als runners de climes freds, córrer per la neu pot ser un ritual d'iniciació. Amb l'equipament adequat, dissenyat per córrer amb mal temps, l'hivern no serà un impediment per lligar-te els cordons i fer quilòmetres.
Tant si la ruta de running està coberta de neu com si hi bufa un fred gelat, utilitza aquesta guia de compra per trobar el millor equipament de running per mantenir la calidesa i la comoditat.
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El millor equipament de running d'hivern Nike
1. Jaquetes de running Nike Therma-FIT
Avantatges principals:
- Retenen l'escalfor corporal.
- Tenen obertures ajustables.
- Són lleugeres.
Aquestes jaquetes de running lleugeres s'han dissenyat per mantenir la calidesa fins i tot en les condicions més adverses. La tecnologia Nike Therma-FIT reté l'escalfor corporal, mentre que l'acabat repel·lent a l'aigua t'aïlla de la neu i del plugim. A més, les perforacions mantenen la transpirabilitat.
Algunes jaquetes amb aquesta tecnologia tenen sistemes de ventilació addicionals per facilitar la circulació de l'aire. Altres dissenys són fàcils de guardar a la motxilla, per si mai necessites treure't una capa. D'altres tenen caputxes que es poden plegar al coll mentre no s'utilitzen.
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2. Armilles de running Nike Therma-FIT
Avantatges principals:
- Retenen l'escalfor corporal.
- Repel·leixen l'aigua.
- Tenen obertures ajustables.
- Tenen butxaques amb cremallera amb tancament senzill.
Encara que faci fred, no sempre cal equipar-se al màxim per sortir a córrer. Per exemple, un dia que fa fred, però fa sol. L'armilla de running Nike Therma-FIT és un bàsic, ideal per als dies que la protecció completa pugui ser massa.
Algunes armilles de running Nike tenen obertures amb cremallera que es poden fer servir quan portes guants. Les butxaques amb cremallera també et permeten desar-hi els teus bàsics de running de manera segura.
3. Pantalons de running resistents a l'aigua Nike
Avantatges principals:
- Repel·leixen l'aigua.
- Tenen diverses butxaques.
- Tenen un ajust ample.
Si vols un ajust més ample que el d'uns leggings o unes malles, els pantalons de running resistents a l'aigua Nike eviten la humitat mentre corres. Les diverses butxaques ofereixen molt espai per desar-hi coses.
4. Tapaboques Nike
Avantatges principals:
- Retenen l'escalfor corporal.
- Proporcionen una protecció cenyida.
- Ofereixen dissenys ajustables.
- Inclouen detalls de disseny reflector.
Córrer amb vent i neu pot ser dur per a la cara i el coll. Planteja't equipar-te amb un tapaboques per plantar cara al mal temps.
Pots triar un tapaboques d'ajust cenyit que reté l'escalfor corporal mentre manté la transpirabilitat i gestiona la suor abans que pugui refredar la pell. Aquests tapaboques cobreixen les orelles i es mantenen a lloc mentre corres.
O, si busques un disseny convertible, el tapaboques Nike Therma-FIT 360 utilitza una tecnologia que reté l'escalfor i manté el coll calent, a més de poder-se plegar per ajustar la protecció de la cara. Els detalls de disseny reflector fan que aquest tapaboques sigui ideal per als dies d'hivern foscos.
El tapaboques de running embuatat Nike et proporciona calidesa addicional mitjançant un aïllament sintètic i tecnologia reguladora de l'escalfor Nike Therma-FIT. A més, aquest tapaboques en forma de bufanda és resistent a l'aigua.
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5. Guants de running Nike
Avantatges principals:
- Les puntes dels dits et permeten utilitzar el mòbil.
- Gestionen la suor.
- Tenen vores ajustades per mantenir l'escalfor.
Mantenir els dits calents et pot ajudar a seguir endavant quan baixin les temperatures. Tant si prefereixes uns guants de look estilitzat que ocupin el menor espai possible com si els prefereixes de teixit Fleece per a la màxima calidesa, els guants de running Nike et protegiran les mans des de la punta dels dits fins als canells. Les vores ajustades retenen l'escalfor, mentre que la tecnologia de gestió de la suor fa que les mans no s'humitegin.
I el millor és que no cal que te'ls treguis per canviar la cançó de la teva playlist de running o per fer una foto del teu grup de runners. La silicona del dit polze i de l'índex et permet utilitzar pantalles tàctils.
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6. Gorres sense visera de running i cintes absorbents de teixit Fleece Nike
Avantatges principals:
- Tenen un teixit Fleece suau.
- Ofereixen un ajust òptim.
- Gestionen la suor.
Si et vols protegir les orelles del vent mentre corres a l'exterior, et presentem la sèrie de cintes absorbents de teixit Fleece Nike d'ajust cenyit que es mantenen a lloc mentre et mous. Pots escollir entre cintes absorbents de teixit Fleece gruixut i tou d'allò més càlid i suau, i cintes amb folre de teixit Fleece apelfades.
Si prefereixes tenir el cap tapat, pots optar per una gorra sense visera de running Nike. Alguns models són de teixit elàstic per un ajust ben cenyit, mentre que d'altres són de materials que gestionen la suor amb fil teixit, com ara una gorra sense visera tradicional. Triïs l'opció que triïs, posa-te'n una i deixa que el suau teixit Fleece t'aïlli del fred.
7. Mitjons Nike per al fred
Avantatges principals:
- Estan fets amb una mescla de llana transpirable.
- Gestionen la suor.
- Tenen amortiment a la planta del peu.
Els mitjons alts enconxats Nike Everyday Wool, disponibles en talles per a home i per a dona, són una opció perfecta per a quan fa fred.
A més de ser càlids, el teixit de malla ofereix transpirabilitat.
8. Sabatilles de trail running Nike Pegasus amb GORE-TEX
Avantatges principals:
- Són impermeables.
- Incorporen un patró de tracció adherent a la sola.
- Proporcionen estabilitat en terrenys diversos
Les Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX són un bàsic molt durador i útil per als camins més enfangats. La tecnologia GORE-TEX impermeable manté els peus secs malgrat la neu, i la vora del turmell evita que entri brutícia a les sabatilles. Malgrat aquesta protecció addicional, les sabatilles de trail running Nike Pegasus són lleugeres i còmodes.
L'entresola ReactX proporciona una trepitjada enèrgica i reactiva en diversos terrenys. La puntera amb motiu en 3D ofereix més protecció i durabilitat tant en camins com en carretera.
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9. Sabatilles de running de carretera Nike Winflo 11 GORE-TEX
Avantatges principals:
- Part superior impermeable
- Avantpeu ample
- Transpirabilitat millorada
Si hi hagués una jaqueta càlida per als peus, serien les sabatilles Nike Winflo 11 GORE-TEX. L'escuma Cushlon 3.0 i la unitat Nike Air de llargada completa de l'entresola es combinen amb una banda elàstica a la part mitjana del peu i un avantpeu ample per oferir una comoditat optimitzada. A més, la part superior impermeable manté els peus secs.
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Text: Emily Shiffer