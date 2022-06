Nike fa samarretes que capil·laritzen la humitat?

Per al dia a dia, fes servir una samarreta informal o un polo amb capil·larització de la suor. Trobaràs peces d'estil urbà confeccionades amb materials sostenibles i amb dissenys transpirables que mantenen la frescor i la comoditat. Tria una samarreta de tirants o amb mànigues, o qualsevol altra peça que sigui ampla i tingui característiques que aportin comoditat, com un coll de canalé o una etiqueta teixida.

Per últim, recorda que hi ha més peces de roba amb capil·larització de la suor per mantenir el cos sec. Per exemple, els mitjons de running Nike Dri-FIT poden reduir l'aparició de butllofes i la incomoditat. Els leggings Nike Pro confeccionats amb tecnologia Dri-FIT són perfectes per a una sessió de bicicleta intensa o per al Hot Yoga. Els pantalons curts Dri-FIT, que capil·laritzen la suor, són el bàsic esportiu perfecte per fer activitats a l'interior o a l'aire lliure.

Per mantenir les peces amb capil·larització de la suor en una condició òptima i amb l'ajust adequat, recorda llegir les etiquetes de cura de la roba i seguir les instruccions de neteja. En general, aquestes peces d'alta qualitat no requereixen una cura especial. Només necessitaràs rentar l'equipament amb aigua freda i no utilitzar lleixiu. Facis l'entrenament que facis, la tecnologia de capil·larització de la suor de Nike t'ajudarà a mantenir la transpirabilitat perquè et concentris en arrasar en la propera sessió.