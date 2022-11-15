La realitat sobre l'estrès i la fertilitat
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Intentar quedar-te embarassada pot ser esgotador si no t'hi quedes de seguida. A continuació t'expliquem com pots cuidar-te durant aquest procés.
- Els estudis han demostrat que l'estrès pot afectar la fertilitat, cosa que es pot convertir en un cercle viciós si la causa de l'estrès és justament que no et quedes embarassada.
- Centrar-te en pràctiques d'autocura que funcionin de debò per a tu et pot ajudar a controlar aquesta angoixa.
- Truca a un amic o una amiga, però assegura't que sigui la persona adequada. Parlar amb algú que hagi passat per la teva situació o que simplement pugui empatitzar amb tu pot marcar molt la diferència.
Segueix llegint per obtenir més informació.
* Aquest contingut s'ha dissenyat per informar i inspirar altres dones, però no està concebut com a prova diagnòstica, tractament ni consell mèdic. Parla amb el teu metge per saber com pots mantenir les condicions òptimes abans, durant i després de l'embaràs.
Si t'has passat la major part de la vida intentant no quedar-te embarassada, et pot xocar quan no t'hi quedes en el moment en què sí que estàs preparada. Aquest xoc es pot convertir en estrès i angoixa quan mes rere mes continues sense quedar-t'hi. La ironia és que sovint es diu que l'estrès és dolent per a la fertilitat, però com se suposa que hem d'afrontar aquesta situació tan estressant… sense estressar-nos?
"Tenir un desig profund que no pots fer realitat és estressant per si mateix", explica la doctora en psiquiatria Lucy Hutner, de Nova York, editora en cap del Textbook of Women's Reproductive Mental Health. A més, afirma: "una situació en què ens sentim responsables d'un resultat que no podem controlar del tot és una garantia d'estrès". Per tant, no et desanimis: l'estrès és totalment comprensible. Però això no vol dir que no puguis trobar maneres de gestionar-lo. A continuació t'oferim explicacions de persones expertes sobre la importància que té l'estrès en la fertilitat i algunes tècniques per reduir-lo.
Sigues conscient de l'efecte que té l'estrès en la fertilitat.
Dir a algú que es tranquil·litzi i que tot anirà bé mai no ajuda, en cap situació. Però entendre l'impacte que té l'estrès en la fertilitat és important. En una anàlisi del 2018 de la revista Dialogues in Clinical Neuroscience, els investigadors van descobrir que reduir l'estrès augmentava les probabilitats d'èxit. "Els estudis han demostrat que les intervencions psicològiques tenen un impacte enorme sobre els índexs de fertilitat", assenyala la doctora Alice Domar, coautora de l'estudi, directora del departament d'assistència (aquest càrrec hauria de ser més habitual) d'Inception Fertility i professora agregada d'obstetrícia, ginecologia i biologia reproductiva de la Harvard Medical School de Boston. Durant dècades d'investigació, Domar ha descobert que, quan les dones que experimenten infertilitat participen en teràpies cognitivoconductuals i intervencions de la ment i el cos (com ara la meditació), tenen el doble o el triple de probabilitats de quedar-se embarassades que les que no ho fan.
Canvia el teu diàleg intern.
El que sol funcionar millor per a les pacients que pateixen infertilitat, diu Domar, és una estratègia de gestió de l'estrès coneguda com a reestructuració cognitiva. Si constantment et trobes en una espiral de pensaments negatius ("la infertilitat és culpa meva"), Domar suggereix enfrontar-se a aquesta narrativa interna. "Per exemple, si una dona diu 'Mai no tindré un nadó', jo li preguntaria: 'Si això és cert, per què et sotmets a una fecundació in vitro i et gastes tots aquests diners?'", explica Domar. "Clarament, aquesta persona té esperança. Per tant, en lloc de pensar 'Mai no tindré un nadó', podries pensar: 'Faig tot el que puc per intentar tenir un nadó'." O bé enfocar-ho des de la gratitud: "Estic agraïda de sentir-me preparada per ser mare, independentment de quan i com passi."
Descobreix què et relaxa.
No t'agraden els banys d'escuma? No passa res. Els rituals d'autocura no són iguals per a tothom, afirma la doctora Natalie Crawford, metgessa especialitzada en fertilitat i cofundadora de Fora Fertility, a Austin (Texas). L'important és dedicar temps a aquests rituals. "L'acupuntura, per exemple: pot ajudar a reduir l'estrès i, per tant, ser beneficiosa, segons alguns estudis sobre la fertilitat. Tot i això, va tenir el mateix efecte que el que coneixem com a 'falsa acupuntura', que és bàsicament el mateix, però les agulles s'apliquen de manera aleatòria. Totes dues experiències van donar millors resultats que no fer res." En altres paraules, és probable que el simple fet de sortir de la rutina i centrar-te en tu mateixa sigui el més útil, tant si es tracta d'escriure un diari com de fer exercici, llegir o qualsevol altra afició. Facis el que facis, Crawford recomana dedicar-hi almenys 30 minuts al dia.
Confia en amics i amigues que t'entenguin i que validin la teva experiència.
Quan la teva cunyada anuncia el seu tercer embaràs abans que tu t'hi hagis quedat per primer cop, necessites persones que puguin entendre per què aquestes notícies aparentment bones et fan sentir desconsolada i no te les pots treure del cap. "Pot ser que els teus millors amics o els teus familiars més propers no siguin les millors persones per ajudar-te en aquesta situació", diu Hutner. "Els amics poden tenir molt bones intencions, però de vegades les amigues amb molt bones intencions es queden embarassades, i això pot ser dur." Busca persones que puguin validar com et sents sense jutjar-te. Crawford afegeix que, si no trobes el suport que necessites al teu cercle social o a través de comunitats en línia afins (i, la veritat, encara que sí que el trobis), la teràpia pot ser una bona opció.
Connecta més amb el cos.
Entre fer pipí en tests d'ovulació, prendre't la temperatura i donar voltes a cada senyal o símptoma, "quan intentes quedar-te embarassada, no pots evitar la interacció constant amb el cos", diu Hutner. "Quan el nostre cos no fa el que volem, pot ser molt dolorós i desconcertant. Animo les pacients a fer el que puguin per continuar connectant amb el seu cos de manera positiva". Per exemple, pots mantenir la rutina d'entrenament, provar un tipus nou d'activitat física, anar a fer-te un massatge si la teva butxaca t'ho permet o fer meditació d'escaneig corporal.
La clau és trobar maneres d'honrar i ajudar el cos amb allò que necessiti en cada moment. Al capdavall, pot ser que no sigui només teu per sempre.
Text: Jihan Myers
Fotografia: Vivian Kim
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