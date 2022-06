A què es refereixen els entrenadors quan diuen "Escolta el teu cos"?

Progressar en qualsevol aspecte de la vida requereix equilibri i flexibilitat: vols superar un repte però sense arribar a fer un sobreesforç, i t'has d'adaptar si les coses no surten bé. En el fitnes, aquest és el punt en què entra la instrucció d'entrenament per excel·lència: "Escolta el teu cos".



És una frase que pot semblar vaga i poc útil si no saps exactament què vol dir. Segons l'Alex Silver-Fagan, Nike Trainer i professora de ioga, escoltar el cos consisteix a activar la connexió entre el cos i la ment per guiar els moviments i obtenir allò que necessites tant en l'aspecte físic com en l'emocional.



Potser et sona estrany, però hi ha una explicació científica al darrere. El cervell segueix els senyals interns del cos (informació sensorial com ara un ritme cardíac accelerat, tensió muscular o la necessitat de beure o menjar) i els fa servir per fer una valoració aproximada de l'estat del cos. Aquesta valoració s'anomena "interocepció". "Una interocepció millorada fa que la persona connecti més amb el seu cos i sigui més conscient d'aquests senyals", explica el Dr. Jonathan Gibson, professor associat de psicologia a la universitat South Dakota School of Mines and Technology (EUA). Les persones amb una bona interocepció tendeixen a tenir més benestar mental, emocional i social, segurament degut al fet que aquesta consciència els ajuda a donar constantment al cos i la ment el que necessiten, segons Gibson. Aquesta és també la raó per la qual els estudis han relacionat aquesta habilitat amb un rendiment atlètic millor.



Segurament deus pensar que aconseguir aquest estat de consciència sensorial no és senzill, i tens raó: les xifres estan en contra teva. "No som tan intuïtius com abans", diu Silver-Fagan. Avui dia, tenim tanta informació sobre el que hem de fer i com ens hem de sentir que ens costa fer cas de la veu interior, la que connecta el cos i la ment, comenta l'experta.



Tanmateix, escoltar el cos (o, com dirien els investigadors, "millorar la interocepció") és una habilitat que es pot treballar. Comença amb aquests consells: