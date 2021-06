Com es pot gestionar el dolor crònic i viure millor, segons la psicoterapeuta Nicole Sachs

El dolor persistent a la zona lumbar indica que potser t'has de prendre les coses amb calma, però no necessàriament parlem del gimnàs. La psicoterapeuta Nichole Sachs va aprendre de primera mà que el malestar físic pot venir de conflictes emocionals sense tractar. Si els adrecem quan toca, serem més feliços i viurem amb menys dolor. Un metge va recomanar a Sachs sotmetre's a una important operació de columna vertebral. Tot i la cirurgia, no li donava garanties que es pogués arribar a moure com volia. Va ser aleshores quan Sachs va decidir autoexperimentar amb el cos i la ment per trobar una altra solució al problema. I... endevineu? Ho va aconseguir. En aquest episodi, l'atleta explica al director sènior de rendiment de Nike, Ryan Flaherty, el seu procés amb el dolor, com es va curar i com ara ajuda els altres a fer el mateix. Viure més a poc a poc, esciure un diari i gestionar sentiments reprimits, com ara odiar la maternitat, són experiències que ella ha viscut i que ens poden fer entendre i alleujar els nostres mals crònics.