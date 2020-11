Hauria de fer un descans durant l'entrenament?

Entrena't al màxim i no abandonis

Per definició, l'entrenament d'alta intensitat amb intervals (conegut com a HIIT per la sigla en anglès) incorpora una recuperació a mitjan entrenament, ja que alterna fases d'esforç i de descans. Aquestes pauses tenen la funció d'abaixar el ritme cardíac per produir les pujades i baixades del ritme cardíac que milloren la teva salut cardiorespiratòria. Tanmateix, igual que en el cas de l'aixecament de pesos, "aquestes pauses també faciliten l'eliminació de les substàncies residuals del cos que, d'altra manera, s'acumularien molt ràpidament i t'impedirien mantenir el nivell d'esforç", explica Buckingham.



Evidentment, cada entrenament HIIT és diferent. Per exemple, un entrenament d'aquest tipus a la pista d'atletisme pot constar de tres sèries d'esprints de 400 metres amb un descans d'un minut entre els intervals. Una sessió d'aixecament Tabata clàssica amb pes corporal inclou vuit rondes de 20 segons d'esforç i 10 segons de descans. Sigui com sigui el teu entrenament, Rothstein aconsella descansar prou temps per recuperar l'alè i poder mantenir una conversa, però no tant com perquè els músculs no es refredin; així, podràs començar la ronda següent a tota velocitat. Per optimitzar el temps de descans, provar de posar-te dempeus amb les mans sobre els genolls. Un estudi de la Western Washington University suggereix que aquesta postura pot millorar la respiració, i això t'ajudarà a recuperar-te més ràpidament entre intervals.



Sigui com sigui que facis servir les pauses de recuperació durant l'entrenament, recorda que l'objectiu és recarregar l'energia per aconseguir el màxim rendiment quan calgui. Si en algun moment et relaxes tant a les pauses que se't fa difícil tornar a començar, modifica la durada dels descansos fins que siguin exactament el que necessites. Com més optimitzis cada element del teu entrenament (incloses les pauses) més avantatges n'obtindràs, tant en l'aspecte físic com en el mental.