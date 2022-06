Com pots començar a córrer després dels 40

Una de les raons per les quals aquest esport pot ser una manera perfecta (i econòmica) d'introduir l'exercici en la teva rutina diària és que no necessites gaires accessoris especials. La clau és trobar unes bones sabatilles de running que et proporcionin amortiment, et vagin bé i siguin aptes per al teu estil de córrer. Si ets principiant, t'interessa visitar una botiga Nike perquè t'assessorin adequadament i puguis emprovar-te diversos models abans de triar les sabatilles ideals per a tu.

També pots donar-te el gust i comprar alguns accessoris per fer la teva carrera més agradable, com ara roba confeccionada amb teixit amb capil·larització de la suor per evitar la humitat mentre fas els teus quilòmetres, o unes malles de running, que proporcionen comoditat i subjecció mentre ajuden a regular la temperatura corporal. Fins i tot, pots optar per aconseguir alguns dispositius més avançats, com ara un rellotge amb GPS o uns auriculars amb Bluetooth resistents a l'aigua, però no necessites tot això si encara ets principiant. És millor començar pels bàsics.