8 exercicis per enfortir el core per a runners

Un tors fort pot ajudar-te a prevenir aquests problemes i dolors. A més, segons els estudis, podria potenciar el rendiment a l'hora de córrer. Un estudi publicat al Journal of Strength and Conditioning Research va demostrar que un entrenament constant de força per al tors augmenta la velocitat. Un altre estudi publicat a PLOS One va trobar que millora la resistència i l'economia de la carrera (és a dir, l'eficàcia amb què es corre).



Per entendre com funciona això, imagina un corredor al començament i al final d'una carrera llarga. El més probable és que la seva postura s'hagi deteriorat durant els últims quilòmetres. Un tors molt fort pot evitar-ho i ajudar-te a córrer de forma eficient. "Com major sigui la teva força, més podràs resistir la fatiga", assenyala Hamilton.



Per sort, afegir exercicis per enfortir el tors a l'entrenament és fàcil. Molts moviments es poden fer a qualsevol lloc i sense equipament. "La clau és entrenar-se intensament i durant el temps suficient per desafiar els teus músculs sense perdre la bona postura", afirma Hamilton, "això és més senzill els dies que no has de fer una carrera exigent. Animo els meus atletes a fer aquest entrenament de força fins a tres vegades per setmana", afegeix. "No cal que sigui massa complex. A més, si pots entrenar diversos grups musculars amb un sol moviment, millor".