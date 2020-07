Rutina de musculació per a corredors

03. Abdominals bicicleta



Què es treballa:

abdominals, oblics i flexors dels malucs



Com es fa:

estira't de panxa enlaire amb els dits al voltant de les orelles i els genolls aixecats cap al pit; aixeca les espatlles del terra. Porta el colze esquerre cap al genoll dret al mateix temps que estires la cama esquerra per tal que quedi a pocs centímetres del terra. Torna a la posició inicial i repeteix el moviment amb l'altre costat.



Augmenta la dificultat:

fes el moviment de tocar el genoll amb el colze en 2 o 3 segons.



Redueix la dificultat:

en lloc de fer les repeticions continues, recolza les espatlles i les cames al terra per fer pauses entre repeticions.



04. Planxa alta



Què es treballa:

espatlles, braços, abdominals i quàdriceps



Com es fa:

mantén la posició més elevada d'una flexió, amb les espatlles alineades amb els canells i l'esquena recta (no tremolis i evita que els malucs es moguin). Fes força amb els abdominals, les cuixes i els glutis, i dirigeix la mirada cap a un punt del terra uns centímetres per davant de les mans. Continua tot el temps que puguis mantenir una bona posició.



Augmenta la dificultat:

aixeca una cama per mantenir l'equilibri amb un peu, o prova de fer equilibri amb una mà (és possible que hagis de separar més els peus per mantenir l'estabilitat).



Redueix la dificultat:

recolza't amb els avantbraços i alinea les espatlles sobre els colzes.