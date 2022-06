Com s'ha de respirar mentre corres

La respiració és poderosa. El teu estat físic i mental pot canviar en funció del patró respiratori que segueixis. Per això es recomana fer inspiracions i expiracions més llargues, profundes i lentes durant les sessions de meditació i ioga. La respiració pot calmar el sistema nerviós i canviar l'estat parasimpàtic (és a dir, l'estat que afecta el descans i la digestió). D'aquesta manera pots connectar el cos amb el moment present i combatre l'estrès.

També cal tenir en compte la manera que tens de respirar mentre corres. Alguns corredors entren en un estat meditatiu mentre corren. Tenen una respiració constant i ferma. Llavors, poden concentrar-se en la sessió i sentir-se com si poguessin continuar indefinidament sense aturar-se. Aquest és l'objectiu. Tanmateix, molts principiants comencen a esbufegar poc després d'iniciar la carrera, cosa que els impedeix fer tots els quilòmetres que voldrien.

Curiosament, però, molts principiants diuen: "No estic cansat, només m'he quedat sense alè". Podria ser un indicador d'una baixa capacitat cardiorespiratòria? Bé, en part, però hi ha altres factors. El running requereix una tècnica determinada, i passa el mateix amb la respiració. Has de córrer amb el pit aixecat, el tors activat i la mirada endavant. Has de moure els braços amb força i aterrar amb la part del metatars del peu.

Se sol parlar molt de la postura correcta per córrer, però no tant sobre la manera correcta de respirar. Com pots controlar la respiració quan corres? Quina és la millor manera de respirar?

Per què s'incrementa la freqüència respiratòria quan correm?

Quan inspires, agafes aire. L'aire entra als pulmons i l'oxigen passa a la sang. A continuació, el diòxid de carboni (un producte residual del procés de producció d'energia) entra als pulmons des de la sang i s'expulsa quan expires. La sang oxigenada viatja pel cos i arriba fins als músculs que estan en funcionament. Aquests són els principis bàsics de l'hematosi, però és interessant tenir-los en compte per entendre la importància de la respiració mentre correm.

Quan fas exercici, els músculs s'esforcen de valent. L'oxigen que s'envia als músculs s'utilitza per convertir la glucosa en una substància anomenada trifosfat d'adenosina (ATP). L'ATP és la font d'energia que potencia el moviment de les contraccions en els músculs actius. Aquest procés requereix un consum d'oxigen més alt i produeix una quantitat superior de diòxid de carboni. Per mantenir el ritme, la freqüència respiratòria augmenta per tal de fer arribar més oxigen als músculs.

Potser penses que, si respires més ràpid, agafaràs més oxigen, però no és veritat.

Per què és important saber com has de respirar mentre corres?

Una respiració ràpida i superficial fa que el cos produeixi més diòxid de carboni, fet que complica la tasca d'oxigenar les cèl·lules. Aquest tipus de respiració ràpida amb el pit no aporta prou oxigen i fa que les reserves dels músculs s'esgotin. Sense la quantitat adequada d'oxigen, la glucosa disponible als músculs actius es converteix en àcid làctic. Com a conseqüència, se't poden enrampar els músculs i pots tenir flat i començar a sentir fatiga.

És normal que la freqüència respiratòria incrementi mentre correm, però si comences a respirar de manera ràpida i superficial, aviat hauràs d'aturar-te per recuperar l'alè. Fins i tot pots notar que et costa respirar després de la sessió, encara que no t'hagis esforçat massa.

Aquest problema és especialment comú entre els corredors principiants, en part perquè els músculs encara estan aprenent a utilitzar l'oxigen de forma eficient. L'exercici regular fa funcionar els músculs més ràpid, cosa que disminueix la demanda d'oxigen i la producció de diòxid de carboni amb cada contracció. D'aquesta manera, es redueix la quantitat d'aire que has d'inspirar i expirar per dur a terme l'activitat.

Com més exercici facis, més enfortiràs el cor i els pulmons. Això es pot mesurar amb la capacitat aeròbica màxima (VO2 màx), també coneguda com a consum màxim d'oxigen. Els corredors experimentats tenen un VO2 màx més alt, cosa que ens indica que el cos està fent servir l'oxigen de manera més eficaç i que tenen una capacitat pulmonar millorada. A més, és més probable que aquests corredors hagin dominat l'art de la respiració rítmica.

En definitiva, la millor manera de respirar quan correm és de manera rítmica i controlada. A continuació t'expliquem diversos tipus de respiració que pots practicar la propera vegada que surtis a córrer.