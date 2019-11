Curs de running

Com pots començar a córrer

Si fos tan senzill com posar-te les sabatilles i sortir per la porta de casa, no estaries llegint això. Sabem que si no has corregut mai o si tenies una rutina i l'has perdut, pot ser que et faci respecte preparar-te per a una primera carrera.

Tanmateix, el Global Head Coach de Nike Running, Chris Bennett, diu que no ha de ser necessàriament així. "El que més costa no és acabar la primera carrera, sinó començar-la. Un cop acceptes això, tot és més fàcil".

El Coach Bennett té un gran coneixement sobre el running, i per això ens hem reunit amb ell. T'oferim una llista de consells pràctics i mentals per preparar-te per a la teva primera carrera.