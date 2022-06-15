Avantatges de córrer amb malles

Avantatges de les malles de running i com pots portar-les
Guia de compra
Unes bones malles de running et proporcionen comoditat i subjecció, alhora que t'ajuden a regular la temperatura corporal i mantenen la transpirabilitat.
Les malles de running han de ser un bàsic de la teva col·lecció de roba d'entrenament. Tenen avantatges específics pel que fa al rendiment, la comoditat i la funcionalitat. Córrer amb malles pot ajudar-te a millorar el rendiment, ja que proporcionen un moviment més aerodinàmic.
Què són les malles de running?
Les malles de running, semblants als leggings, presenten un ajust estilitzat per córrer sense distraccions. Van cenyides a la pell, però són flexibles per afavorir la mobilitat mentre corres. Normalment estan confeccionades amb materials sintètics com el polièster o l'elastà per optimitzar la flexibilitat.
Quins són els avantatges de les malles de running?
1.Trepitjades aerodinàmiques
Córrer amb malles crea una figura més estilitzada i redueix el fregament a cada trepitjada.
Alguns runners creuen que això els ajuda a millorar el rendiment, a més de proporcionar comoditat i minimitzar les distraccions.
Un canvi mínim en la roba de running pot tenir un impacte considerable en la velocitat. Segons un estudi que s'ha publicat recentment a Materials Science and Applied Chemistry: "En els esports en què que cada centèsima de segon és important, la resistència aerodinàmica i les pèrdues d'energia relacionades són molt importants".
En resum: com més aerodinàmica sigui la silueta, menys fregament hi haurà i més ràpid podràs córrer.
2.Comoditat i elegància
No hi ha res pitjor que la roba de running incòmoda. Quan corres, vols parar atenció en els moviments, no en la roba.
Per això necessites roba d'entrenament que s'adapti al cos perquè la ment pugui centrar-se en el més important.
Les malles i els leggings de running són un recurs òptim per als atletes que volen concentrar tota l'atenció en la tasca que s'han encomanat.
Els pantalons de running ajustats són elegants, senzills i tenen un tacte suau. A més, es mantenen a lloc durant l'entrenament. T'ajuden a sentir-te àgil i lliure, i s'adapten de manera natural a cada trepitjada.
Les malles de running Nike Dri-FIT tenen un disseny elàstic per córrer sense restriccions, i alhora ofereixen una bona subjecció per ajudar-te a obtenir la potència que necessites en els teus entrenaments o activitats. La cintura elàstica revestida amb cordó exterior et permet regular-ne l'ajust per obtenir la màxima comoditat.
3.Adaptació a les condicions meteorològiques
Un runner de debò corre faci el temps que faci, fins i tot en ple hivern, i la roba de running ho ha de fer possible.
Les malles de running estan confeccionades amb un teixit suau, lleuger i transpirable que afavoreix la circulació de l'aire per mantenir la frescor quan l'entrenament s'intensifica.
La tecnologia que gestiona la suor pot ajudar-te a combatre la humitat tot mantenint la ventilació i preservant la lleugeresa.
Quan fa fred, les malles de running mantenen els músculs calents. Si et poses una peça per sobre les malles, gaudiràs d'una capa de protecció addicional contra l'entorn exterior.
Les malles de compressió també poden proporcionar més aïllament. El teixit cenyit comprimeix lleugerament el cos, cosa que t'ajuda a retenir la calor corporal i a millorar la circulació sanguínia.
No totes les malles tenen un ajust de compressió
Tingues en compte que no totes les malles de running tenen un ajust de compressió, de manera que no s'han de confondre els termes. Comprova l'etiqueta abans de comprar-ne unes de noves.
La diferència principal és la tecnologia del material. El teixit de les malles comprimeix els vasos sanguinis per augmentar la pressió i la circulació sanguínies. S'ha demostrat que les malles de compressió milloren el rendiment i la recuperació.
Un estudi que es va fer al Japó i que es va publicar a Frontiers in Physiology demostra que les peces de compressió per a la part inferior del cos redueixen els danys musculars després d'una carrera i acceleren la recuperació, i això pot millorar la constància a l'hora d'entrenar.
Les malles de running Nike Pro Dri-FIT estan confeccionades amb un teixit lleuger que proporciona transpirabilitat, frescor i subjecció, i s'adapten als canvis de temperatura del cos durant l'entrenament. La tecnologia que gestiona la suor allunya la humitat del cos per afavorir-ne una evaporació ràpida i mantenir la transpirabilitat.
Quan augmenta la temperatura del cos durant l'entrenament, la malla de la butxaca davantera i la part superior afavoreix la circulació de l'aire i ajuda a regular la temperatura corporal. Així, el cos pot respirar millor quan ho necessita.
Com pots portar les malles de running
1.Posa't peces a sobre
La manera en què et posis les malles de running dependrà majoritàriament del temps que faci.
Si fa bon temps, portant les malles soles n'hi ha prou. Tria'n unes que estiguin confeccionades amb teixits lleugers i transpirables.
Si t'incomoda portar les malles soles, prova de posar-te-les amb uns pantalons curts esportius o una part superior més llarga.
Si fa fred, pots combinar les malles de running amb altres peces. Per exemple, posa't una capa base, com ara una part superior de màniga llarga i unes malles de compressió; i una capa exterior, com una jaqueta i uns pantalons de running resistents al vent.
2.Què et pots posar per sota de les malles
Potser t'has preguntat alguna vegada què t'hauries de posar sota les malles de running. La resposta és molt senzilla: qualsevol cosa que et resulti còmoda.
Per a algunes persones, això pot consistir a no portar roba interior. Si això no està fet per a tu, pots portar roba interior sense costures. Cap opció és millor que l'altra pel que fa a la higiene. El millor per garantir-la és dutxar-te i rentar les malles de running després de l'entrenament.
3.Tipus de malles
Hi ha diversos tipus de malles de running per adaptar-se a les teves necessitats.
Entre les malles de running Nike hi ha malles de compressió, malles de cintura alta i malles de 3/4, i cada tipus té diferents nivells de gruix. Sigui quin sigui el teu estil, segur que hi ha les malles de running perfectes per a tu.
La diferència entre els pantalons i les malles de running és que les malles es cenyeixen al cos, mentre que els pantalons tenen un ajust més ample. Gràcies a aquesta diferència en l'ajust, pots posar-te unes malles per sota d'uns pantalons de running.
La diferència entre els leggings i les malles de running consisteix en el gruix. Les malles de running són elàstiques i lleugeres, mentre que els leggings són més gruixuts i no són adequats per portar-los amb altres peces.
Un consell ràpid
Córrer amb malles pot fer que rendeixis més durant la carrera i t'ho passis millor. Unes bones malles t'aportaran subjecció i s'adaptaran constantment per regular la temperatura i afavorir la llibertat de moviment dels músculs.
Fonts
- Individualization of tight-fitting sportswear (Individualització de malles de sportswear ajustades)
- Study of the Market of Compression Products for Sports Purpose (Estudi del mercat dels productes de compressió per a finalitats esportives)
- Lower Limb Sports Compression Garments Improve Muscle Blood Flow and Exercise Performance During Repeated-Sprint Cycling (Les peces de compressió esportives per a les extremitats inferiors milloren la circulació sanguínia dels músculs i el rendiment de l'exercici en el ciclisme amb repetició d'esprints)
- Wearing Compression Tights on the Thigh during Prolonged Running Attenuated Exercise-Induced Increase in Muscle Damage Marker in Blood (L'ús de malles de compressió a les cuixes durant sessions de running llargues alleuja l'augment del marcador en sang dels danys als músculs provocats per l'exercici)