Avantatges de córrer amb malles

No hi ha res pitjor que la roba de running incòmoda. Quan corres, vols parar atenció en els moviments, no en la roba.

Per això necessites roba d'entrenament que s'adapti al cos perquè la ment pugui centrar-se en el més important.

Les malles i els leggings de running són un recurs òptim per als atletes que volen concentrar tota l'atenció en la tasca que s'han encomanat.

Els pantalons de running ajustats són elegants, senzills i tenen un tacte suau. A més, es mantenen a lloc durant l'entrenament. T'ajuden a sentir-te àgil i lliure, i s'adapten de manera natural a cada trepitjada.

Les malles de running Nike Dri-FIT tenen un disseny elàstic per córrer sense restriccions, i alhora ofereixen una bona subjecció per ajudar-te a obtenir la potència que necessites en els teus entrenaments o activitats. La cintura elàstica revestida amb cordó exterior et permet regular-ne l'ajust per obtenir la màxima comoditat.