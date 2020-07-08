Relaxa't abans d'anar a dormir fent estiraments

Consells
Última actualització: 8 de juliol del 2020

Amb Kirsty Godso

Allibera't de la tensió del dia per descansar millor a la nit.

Tenir els músculs relaxats et pot ajudar a dormir millor a la nit. T'ensenyaré una rutina d'estiraments senzilla per relaxar-te abans d'acabar el dia.

Mantén cada estirament durant 30 segons. Si amb una postura estires només un lateral, mantén-la durant 30 segons per a cada costat del cos.

Aquests són els estiraments:

01. Estirament del flexor del maluc de genolls
Aquest exercici estira els flexors dels malucs, com ara el psoes, un múscul del tronc que connecta la part inferior de l'esquena amb la part superior de les cames.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

02. Estirament de 90/90
Una manera fantàstica de relaxar els malucs si tens els músculs rotatoris contrets i una bona alternativa a la postura del colom.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

03. Estirament de número 4 amb suport
Recolza't en un sofà, un llit o una cadira. Baixa el cos a poc a poc i estira els músculs rotatoris dels malucs (coneguts com a piriformes).

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

04. Estirament dels músculs dorsals amples
Sentiràs un gran alliberament als omòplats i a tots els dorsals amples, els músculs més grans de l'esquena.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

05. Estirament d'isquiotibials amb suport
Fer servir un suport et pot ajudar a alliberar la tensió dels isquiotibials si estan contrets.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

06. Estirament de granota
Un estirament fantàstic per als engonals i per als malucs.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

07. Estirament de bocaterrosa
Si fas flexions o exercicis de rem, o bé carregues bosses pesades o treballes amb un ordinador, aquest estirament t'ajudarà a relaxar els músculs del pit, de les espatlles, dels braços i de la part frontal del cos.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

08. Postura del nen
Acaba la sèrie amb aquesta postura relaxant, coordinant-la amb la respiració.

Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

Ara ja estàs a punt per dormir bé.

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Publicat originalment el: 1 de gener del 1970