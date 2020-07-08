Vuit estiraments per relaxar-te abans d'anar a dormir

Relaxa't abans d'anar a dormir fent estiraments
Consells
Amb Kirsty Godso
Allibera't de la tensió del dia per descansar millor a la nit.
Tenir els músculs relaxats et pot ajudar a dormir millor a la nit. T'ensenyaré una rutina d'estiraments senzilla per relaxar-te abans d'acabar el dia.
Mantén cada estirament durant 30 segons. Si amb una postura estires només un lateral, mantén-la durant 30 segons per a cada costat del cos.
Aquests són els estiraments:
01. Estirament del flexor del maluc de genolls
Aquest exercici estira els flexors dels malucs, com ara el psoes, un múscul del tronc que connecta la part inferior de l'esquena amb la part superior de les cames.
02. Estirament de 90/90
Una manera fantàstica de relaxar els malucs si tens els músculs rotatoris contrets i una bona alternativa a la postura del colom.
03. Estirament de número 4 amb suport
Recolza't en un sofà, un llit o una cadira. Baixa el cos a poc a poc i estira els músculs rotatoris dels malucs (coneguts com a piriformes).
04. Estirament dels músculs dorsals amples
Sentiràs un gran alliberament als omòplats i a tots els dorsals amples, els músculs més grans de l'esquena.
05. Estirament d'isquiotibials amb suport
Fer servir un suport et pot ajudar a alliberar la tensió dels isquiotibials si estan contrets.
06. Estirament de granota
Un estirament fantàstic per als engonals i per als malucs.
07. Estirament de bocaterrosa
Si fas flexions o exercicis de rem, o bé carregues bosses pesades o treballes amb un ordinador, aquest estirament t'ajudarà a relaxar els músculs del pit, de les espatlles, dels braços i de la part frontal del cos.
08. Postura del nen
Acaba la sèrie amb aquesta postura relaxant, coordinant-la amb la respiració.
Ara ja estàs a punt per dormir bé.