Cal entrenar si no et trobes bé?

Hi ha uns quants mètodes d'eficàcia demostrada per recuperar-te més ràpid quan no et trobes gaire bé. Descansar com cal i beure molts de líquids són alguns dels més comuns. Fer exercici, per contra, pot ser que no sigui la millor opció. De fet, alguns entrenaments fins i tot poden retardar la recuperació d'alguna malaltia.

Ara bé, hi ha vegades en què pot ser beneficiós moure't encara que no et sentis al cent per cent. Així i tot, has d'anar amb compte. A continuació, els experts ens expliquen els casos i els moments en què pots entrenar-te si et trobes malament i com tornar a fer exercici quan et trobis millor. A més, descobriràs els efectes de l'activitat física sobre el sistema immunitari.