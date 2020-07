8 consells d'alimentació saludable per a corredors

"A mesura que sues, perds els electròlits i els fluids que el teu cos necessita per funcionar correctament. Aquest procés pot ser molt ràpid, i si no recuperes el que perds, poden haver-hi conseqüències negatives", explica Brian St. Pierre, dietista i director de nutrició de Precision Nutrition. "Un dels motius principals de les lesions dels atletes és la deshidratació i el cansament, independentment de l'esport que es practiqui", afegeix St. Pierre. "Si pots mantenir la hidratació del teu cos, redueixes el risc de lesions de forma significativa".



Per mantenir l'energia i una forma òptima per córrer, has de mantenir les reserves d'aigua altes abans, durant i després dels entrenaments. "El teu cos no es pot adaptar a la deshidratació, així que has de mantenir la hidratació sempre per maximitzar el teu rendiment", adverteix St. Pierre.



"Una bona regla general per als atletes és beure entre 12 i 16 gots d'aigua de 250 ml al dia, especialment durant els dies que t'entrenaràs a l'exterior", recomana Maciel. "També has d'incorporar molta fruita i verdura a la teva dieta perquè contenen molta aigua i t'ajuden a augmentar el consum de fluids", afegeix St Pierre.



Si t'has de preparar per a una carrera llarga, concentra't en hidratar-te durant la setmana prèvia per mantenir els nivells de fluids alts. "Si esperes fins a la nit d'abans o el mateix dia per beure més aigua no t'ajudarà a mitigar els efectes perjudicials que ha tingut la deshidratació en el rendiment durant els entrenaments previs", assenyala Maciel.



"Durant la carrera, porta una ampolla d'aigua i fes-ne un glop cada 15 o 20 minuts", recomana Maciel. Si la carrera ha de durar més de 90 minuts, porta una beguda esportiva. Aquests productes inclouen electròlits, com ara sodi i potassi, que es perden a través de la suor. Quan corris, hidrata't al màxim bevent en cada punt d'avituallament, encara que sigui una mica d'aigua.