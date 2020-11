Quina durada hauria de tenir un entrenament?

Per què és important el tipus d'exercici

Pel que fa al càrdio, els entrenaments curts probablement no poden substituir-ne un de complet. Les investigacions mostren que el cos necessita una tensió cardiovascular constant per desenvolupar la capacitat aeròbica i que tres intervals de 10 minuts al llarg del dia no la redueixen. "Si tens aquests períodes llargs de recuperació, la freqüència cardíaca augmenta de manera puntual, però torna a baixar relativament ràpid", diu el Dr. Martin Gibala, professor de la Universitat McMaster d'Ontario, que va dirigir l'estudi esmentat. "Espaiar tant aquest tipus de repte cardiovascular no és gaire útil".



Tot i que no obtindràs un gran progrés en el càrdio, els estudis suggereixen que els exercicis en petits intervals poden augmentar la força i la funció muscular i millorar les possibilitats de tenir un estil de vida saludable a la llarga. De fet, els investigadors de Nova Zelanda van descobrir que sis intervals d'un minut d'activitat intensa poc abans o després dels àpats poden ajudar a controlar els nivells de sucre en sang de manera més eficaç que una sessió contínua de 30 minuts. Potser perquè els intervals intensos gestionen millor la sensibilitat a la insulina.



I un estudi de la Universitat de Mississipí va arribar a la conclusió que els aixecaments de molt de pes i poques repeticions (com ara amb una sola repetició) poden augmentar la força igual que si fessis quatre sèries de vuit a 12 repeticions, probablement perquè creen una tensió diferent als músculs però en la mateixa proporció. Per tant, si tens un garatge ple d'equipament, et suggerim que facis una sèrie ràpida quan tinguis poc temps o et sentis amb força (no t'oblidis d'escalfar abans).



"Pel que fa als exercicis de resistència, és probable que aquest enfocament tingui uns beneficis semblants als d'un entrenament complet", diu Gibala, que va fer servir personalment el mètode per mantenir-se en forma quan no podia anar al gimnàs. Per a l'entrenament de força, sempre que el volum general sigui el mateix, el cos probablement no nota la diferència entre un circuit d'aixecament de pesos fet d'una vegada o dividit durant tot el dia.