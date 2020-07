Enforteix el cor i corre per a tota una vida

Estàs a punt per a un canvi de model?

La bona notícia és que pots començar a treballar per tenir un cor més fort ara mateix, fins i tot si ja s'ha reajustat en funció de com t'has (o no t'has) mogut. En un termini de quatre a sis setmanes d’entrenament habitual de resistència (és a dir, 150 minuts per setmana, segons l'American College of Sports Medicine), pots començar a veure canvis cardiovasculars, com ara que les carreres o els exercicis amb graons et resultin més fàcils gràcies a l’expansió del ventricle esquerre. Tots els quilòmetres que facis també incrementen el nombre de vasos sanguinis minúsculs i de cèl·lules que aporten energia al cor, cosa que permet que les artèries agafin més oxigen, segons afirma Barry Franklin, doctorat i director de cardiologia preventiva i rehabilitació cardíaca a Beaumont Health, Royal Oak, Michigan (EUA).



Per veure la millora en viu, apunta el teu ritme cardíac en repòs a l'aparell de seguiment de l'activitat que facis servir. Un ritme cardíac més baix en repòs, producte de l'activitat intensa de resistència, dona al cor més temps per omplir-se de sang. No només podràs arribar encara més lluny en els esports aeròbics i els entrenaments, sinó que també milloraràs la teva salut a llarg termini: cada 10 batecs per minut (bpm) menys, el ritme cardíac en repòs millora prou la forma física per reduir el risc de patir malalties del cor i una causa important de mortalitat entre un 15 i un 20 %, segons Franklin. Els atletes més saludables tenen un ritme cardíac en repòs d'entre 40 i 65 bpm, afirma Franklin, tot i que l'American Heart Association diu que un ritme entre 60 i 100 bpm és normal.



Evidentment, l'entrenament amb pesos té un paper important en una rutina d'entrenament completa. Pot ajudar-te a desenvolupar força muscular i resistència, millorar la sensibilitat a la insulina i augmentar la massa corporal magra i el metabolisme, afirma Franklin. "Però és possible que ho paguem car si només fem això", afegeix Lieberman. No cal que et converteixis en un corredor de maratons, però qui vol ser un ximpanzé?