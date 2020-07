Podcast Trained: petits hàbits, grans canvis

L'èxit no és innat, sinó que s'aconsegueix entrenant-se. La sèrie de podcasts "Trained" de Nike pren aquesta màxima i explora la revolució del fitnes holístic per convertir-te en millor atleta i entrenador. Descobreix l'últim en innovació, informació i tendències a càrrec d'experts del món de l'entrenament.



Per donar el millor de tu mateix, només has de fer petits canvis sostenibles. Aquest és el consell de B. J. Fogg, científic especialista en conducta, director de l'Stanford Behavior Design Lab i autor del supervendes "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything" (Petits hàbits: canvis subtils que marquen la diferència). A l'episodi d'avui, Ryan es reuneix amb B. J. i aprofundeix en la seva investigació, els seus casos pràctics i la visió de l'expert sobre els canvis en la conducta. Descobriràs que el mètode Tiny Habits de B. J. pot canviar-ho tot, des de la teva rutina d'entrenament fins al teu nivell general de felicitat.