Salta més alt, corre més ràpid i rendeix millor

"La fàscia és com un rodet continu de film transparent que divideix, compartimenta i centralitza el moviment, i que permet que el que consideraríem un conjunt aleatori de músculs, nervis, vasos sanguinis i òrgans actuï com un tot", explica la doctora Rebecca Pratt, professora d'Anatomia a la Facultat de Medicina William Beaumont de la Universitat d'Oakland (EUA). Els tipus de fàscia també inclouen tendons, càpsules articulars, lligaments i teixits connectius intramusculars, segons diu Schleip.



Els tendons tenen un patró ondulat que, d'acord amb Schleip, "com més ondulat sigui, més capacitat d'emmagatzematge tindrà". Pensem en el running, per exemple. Quan el peu toca el terra, carregues el tendó d'Aquil·les, la qual cosa fa que l'ondulació del tendó s'aplani temporalment per acumular energia cinètica. Quan t'enlaires de nou, el tendó recupera l'ondulació i això és el que t'impulsa. Com més capacitat d'emmagatzematge tingui el tendó, més impuls podràs aconseguir.



"Els estudis en animals han mostrat que després de tres mesos corrent freqüentment, l'ondulació dels tendons augmenta", comenta Schleip. Això suggereix que, de la mateixa manera que l'entrenament de força potencia el volum del múscul amb el temps, pots augmentar l'ondulació dels tendons i, per tant, la capacitat de la fàscia de proporcionar energia al cos mitjançant el moviment.



El running no és l'única manera de desenvolupar la capacitat d'emmagatzematge cinètic a la fàscia. "La gent que practica pliometria (o exercicis de salts) entrenen els músculs per contraure's menys al temps que acumulen energia més eficientment", diu Schleip. Això és degut a que, quan saltes, la fàscia s'estira i es contreu ràpidament, i es desenvolupa l'ondulació. Els estudis suggereixen que després de tres mesos d'entrenament pliomètric freqüent (que els experts normalment coincideixen que s'hauria de fer cada 48 hores com a màxim), els tendons mostren una ondulació més elàstica. Fins i tot unes sèries de 10 segons de salts amb els peus junts unes quantes vegades a la setmana poden beneficiar el teixit.



A continuació t'expliquem tres maneres més de millorar l'ondulació de la fàscia i mantenir-la en la millor condició.