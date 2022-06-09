5 consells per a un entrenament de força més eficaç

Cinc consells per a un entrenament de força més eficaç
Consells
Aquests consells d'experts poden ajudar tothom a fer entrenament de pesos amb més confiança i a seguir progressant quan els exercicis es tornin fàcils.
- Segueix aquests cinc consells imprescindibles a la sala de pes lliure o a casa per mantenir el ritme i millorar el teu progrés.
- L'escalfament és la part més important d'un entrenament de força. Com més intensa sigui la sessió d'aixecament de pesos, més temps de preparació necessitaràs.
- Dir el nom de cada múscul a mesura que s'activa i tenir moments de consciència plena en el que fas poden ajudar-te a gaudir més dels entrenaments i inspirar-te per seguir endavant.
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Aixeca un pes. Abaixa'l. Torna-hi. L'entrenament de força pot semblar senzill si només vas al gimnàs a passar l'estona, però per fer progressos reals, i fer-ho amb seguretat, has de tenir una perspectiva més àmplia. Això és el que afirma Ryan Flaherty, creador i presentador del pòdcast Trained de Nike.
Flaherty ha treballat amb algunes de les superestrelles més importants de l'esport, com ara Serena Williams, Brooks Koepka i Saquon Barkley. A l'hora d'aixecar pesos, se centra en aquests cinc conceptes bàsics que poden ajudar qualsevol persona a acostumar-se als pesos i a seguir un recorregut impressionant cap a l'èxit.
1. Escalfa.
La part més important d'un entrenament de força té lloc abans que toquis cap pes. L'objectiu de l'escalfament és el que sembla: incrementar la temperatura corporal interna i enviar més oxigen i sang als músculs, augmentant així l'energia i el rang de moviment necessaris per a la sessió, i donant-te un impuls mental.
Ara bé, com més intens sigui l'entrenament, més llarg haurà de ser l'escalfament. Normalment, però, es poden fer de 5 a 15 minuts d'unes quantes sèries d'exercicis dinàmics, com ara caminar en planxa amb una flexió, fer gambades amb rotació del tors mentre camines o saltar a corda durant un minut. Estàs suant? Ja va bé. A mesura que avancis en l'entrenament, fes un parell de sèries d'escalfament abans de cada aixecament i augmenta gradualment el pes per assegurar-te que els músculs estiguin preparats per a la càrrega.
2. Prioritza la tècnica.
Tindràs més seguretat i obtindràs més bons resultats si fas servir una bona tècnica. Per a qualsevol exercici de la part inferior del cos, no deixis que els genolls s'ajuntin; mantén-los alineats amb el dit del mig de cada peu. Pel que fa als moviments amb la part superior del cos, mantén el pit elevat i les espatlles cap enrere i cap avall. Independentment de l'exercici que estiguis fent, activa el centre del cos portant el melic cap a la columna vertebral. A més d'aquestes directrius generals, hi ha tècniques per a cada exercici. Si tens cap pregunta, busca un professional o alguna font de confiança per aconseguir indicacions. Com més confiança sentis, més pes podràs aixecar i més avançaràs.
3. Planifica el progrés.
Si és la primera vegada que aixeques pesos o que fas un moviment en particular, pots començar amb tres sèries de 10 repeticions durant la primera setmana. Tingues en compte que, quan un moviment comença a ser fàcil, probablement toca pujar de nivell. A mesura que milloris la força, augmenta la dificultat perquè s'ajusti a la teva capacitat i no perdis aquest impuls. Pots incorporar més pes, volum (augmentant les repeticions o les sèries) o ajustar el ritme (més informació a continuació). Tot això et pot ajudar a desenvolupar els músculs i seguir millorant la teva condició física.
4. Comença amb ritme.
Quan estiguis a punt per pujar de nivell, centra't primer en el ritme. Alentir el moviment allarga el temps sota tensió, que és el període en què un múscul està sotmès a pressió durant una repetició. Quan et mous més a poc a poc, els músculs han de treballar més durant més temps. En funció de l'exercici, també pots fer servir els músculs complementaris per mantenir l'equilibri i el control. Tanmateix, en lloc d'abaixar el ritme de tot l'exercici, divideix l'aixecament de pes en dues parts. Fes la part positiva (aixecament) prou lentament per mantenir una postura correcta i minora el ritme durant la part negativa (baixada), de manera que duri almenys el doble de temps. Per exemple, si fas un esquat, pots tardar tres segons a baixar i només un segon a tornar a la posició inicial.
5. Mantén l'atenció.
La pròxima vegada que facis una sèrie intensa, connecta amb cada respiració. Si fas un moviment compost com l'aixecament de pes mort, anomena els diferents músculs a mesura que els activis (abdominals, dorsals, glutis, quàdriceps, isquiotibials, etc.). Centrar-se en el moment present o mantenir l'atenció durant l'entrenament afecta tots els aspectes de la sessió. Pots saber quan has fet l'escalfament que necessites o quan ja en tens prou. És possible que tinguis més força de voluntat per fer l'última repetició. Gairebé segur que millores la postura i (segurament, el més important) gaudiràs més de l’experiència. I això és el que et pot motivar a agafar aquests pesos un altre cop.
El progrés et queda bé.
Text: Daniel Menasche
Il·lustracions: Mickey Duzyj
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