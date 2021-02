Com puc millorar la velocitat?

Controla el temps que dorms

Per últim, però no menys important, tenim el son. W. Chris Winter, científic mèdic, especialista en el son i autor del llibre "The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It", explica que, si no descansem bé a la nit, ens faltarà una base sòlida per a tot el que fem al gimnàs. La raó és que un son curt o amb interrupcions afecta de manera significativa el metabolisme, especialment el que contribueix a la creació de massa muscular.



No és estrany que un atleta necessiti més de les set a nou hores de son recomanades. Segons un petit estudi publicat a "Sleep", els jugadors de bàsquet van millorar la seva capacitat d'esprint després d'augmentar el temps total de son a 10 hores o més cada nit durant entre cinc i set setmanes. Per aquest motiu, podria valer la pena provar d'anar a dormir més d'hora cada dia durant dues o tres setmanes per veure si així millores els temps. Si tens problemes per anar a dormir aviat, Winter recomana posar una alarma per anar a dormir, igual que fem per llevar-nos.