Un estudi publicat entre juliol i agost de 2017 sobre el Progrés de les malalties cardiovasculars va descobrir que córrer entre 5 i 10 minuts cada dia a un ritme moderat pot millorar la salut cardiovascular, disminuir la pressió sanguínia i reduir el risc de mortalitat general.

Amb només 10 minuts, el ritme cardíac estarà en la zona aeròbica moderada, però no causarà massa estrès o dany muscular. Això vol dir que no necessitaràs massa temps per recuperar-te.

Però si comences a incrementar la intensitat de les carreres, hauràs d'incloure prou temps de recuperació per evitar el sobreentrenament.

Els corredors l'elit professionals sovint tenen un programa d'entrenament ajustat que pot incloure córrer cada dia. Tanmateix, cal tenir en compte que no totes les sessions de running són de màxima intensitat. Els seus entrenaments setmanals no només inclouen intervals de treball i sessions més llargues, sinó que també inclouen sessions més fàcils o més curtes per a una recuperació activa.

No obstant això, els principiants no haurien de provar de córrer cada dia, ja que podria ser més perjudicial que beneficiós. L'estudi de 2017 esmentat anteriorment va descobrir que els avantatges per a la salut del running arriben al seu màxim a partir de les 4,5 hores a la setmana. Després d'això, augmenta el risc de sobreentrenament i de patir lesions per sobreesforç.